Horóscopo de setembro. Caranguejo, Escorpião e Peixes

Elemento Água

Caranguejo

1º decanato - 21 a 30 de junho

Um novo olhar sobre as suas relações está a nascer. Esta a entender que tem de ser você mesma/o a cuidar das suas necessidades emocionais e não projetar para o outro. A razão da aprendizagem será por reflexão, das suas relações do passado ou tem tudo para ser através do contraste de alguma relação do presente: o outro parece não estar atento a si e isso leva à necessária transformação. De qualquer forma é altura de dar passos nesse autoconhecimento das suas necessidades emocionais e de ir à luta. Na lua cheia em Carneiro, a 29, resguarde-se e cuide de si e atenção que não será o melhor momento para tentar resolver questões de relacionamentos.

Em questões de carreira ou da forma como ocupa o seu tempo, sabe querer algo novo mas ainda não sabe bem o quê e isso causa-lhe alguma ansiedade. No entanto, os astros apontam para sucesso e estabilidade, apesar dessa insatisfação. É possível que se dedique a aprender algo novo a partir da última semana do mês, seja um novo idioma, algo que se faça com as mãos ou o uso da sua inteligência para algo muito específico.

Este tem tudo para ser um período criativo de cura para si. A procura de técnicas para trazer compreensão do seu mundo emocional trará resultados positivos. Não se aplicando a si, pode aplicar-se a alguém perto de si.

2º decanato – 1 a 10 de julho

Conte com uma certa harmonia no início do mês. Financeiramente sente estabilidade, sente vontade de relaxar e estar à vontade como o mundo à sua volta. No amor vive um novo ciclo que está a ter alguns ajustes pelo caminho com conversas importantes sobre o que importa para cada um na relação.

A lua nova, a 15, em Virgem, tem tudo para trazer novos desafios à sua relação. Falhas na comunicação irão ser a causa de alguns conflitos, que por sua vez servirão para conhecer melhor as necessidades de ambos. Será um bom momento para tomar consciência de que nem sempre o que sentimos corresponde à realidade e por isso é importante partilharmos o nosso mundo emocional com objetividade e não supor que o outro agiu por isto ou por aquilo.

A segunda quinzena promete uma exploração profunda da intimidade e da cumplicidade a dois. Parece haver uma qualidade diferente no seu relacionamento. Não estando a ter uma relação de momento, a influência tem tudo para se expressar em relações e experiências que vão trazer diferentes lados seus à superfície.

3º decanato – 11 a 22 de julho

Este é um tempo de orientação da bússola para aquilo que é importante para si, ao contrário de incluir o outro nessas perspetivas, achando que isso trará a sua valorização aos olhos do outro. Ser a líder da sua vida é o convite deste momento. Empodere-se e tome as rédeas do seu destino, deixando a codependência emocional e fazendo as escolhas que permitirão dar forma ao que quer na sua vida.

Profissionalmente, é tempo de ser apreciada pelo que faz! Vai sentir que há acolhimento e reconhecimento do seu valor e isso será valioso para si, apesar de sentir que está num ajustamento contante ao que é pedido de si, e que está um pouco fora do seu campo.

Alta intensidade relacional na lua cheia a 29 no signo de Carneiro. Cuidado com a forma como esta energia se expressa na sua vida, tem tudo para trazer relações com muita energia e vai depender: se for de raiva, saiba proteger-se mas também poderá ser uma energia carnal e ser canalizada de forma sexual e positiva.

Escorpião

1º decanato - 23 de outubro a 1 de novembro

As falhas de comunicação nas suas relações têm sido complicadas e têm criado alguma tensão. O hiper-processamento de informação tem tudo para estar na origem dos mal-entendidos. O antídoto passa por ir ao essencial, ao que é realmente importante para cada um dos envolvidos. Em questões profissionais, em causa parecem estar tarefas com demasiados pormenores que dão confusão. Talvez a solução seja haver alguém de fora que possa conferir detalhes que passem despercebidos ao olhar viciado. A lua nova a 15, no signo de Virgem, trará inspiração e resolução de problemas.

Este será um bom mês para liderar atividades com a sua família e amigos. Atividades que impliquem movimento e objetivos em comum, de forma que haja empatia, diversão e conexão. Será a/o cúmplice ideal para jogos de mesa ou caminhadas na natureza. A lua nova, a 15, no signo de Virgem, tenderá a trazer inspiração para a vida familiar, trazendo um novo ciclo de atividades e rotinas. Haverá inspiração no ar.

A lua cheia a 29, no signo de Carneiro, poderá revelar-se uma lua cansativa, com muita adrenalina e energia. Reserve tempo para descansar e processar o que está a mais. Não ceda a impulsos.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

A sua mente tem estado poderosa e intuitiva e estados de relaxamento profundo fazem com que sinta um regenerar do corpo e da mente. A lua nova, a 15, em Virgem, trará um significado especial a algo que tem vindo a "cozinhar" com a sua criatividade. Será uma quinzena de sucesso profissional e financeiro.

Na vida afetiva, parece haver uma crise instaurada, em que um dos elementos traz disrupção à normalidade e parece ter uma rebeldia quanto aquilo que precisa da relação e que procura na relação. Esta tensão visa acordar dinâmicas internas, que deixam claras as suas necessidades e que fazem com que aprenda a lidar com pessoas que de repente trazem novos fatores e instabilidade à sua vida. No meio disto tudo, é possível que novas pessoas entrem nela, trazendo propostas que melhoram o seu dia-a-dia e que lhe dão uma esperança renovada no relacional.

No campo lúdico, adivinham-se viagens com muita emoção.

3º decanato - 12 a 21 de novembro

Uma certa ansiedade de traumas que são acordados ou relembrados do seu passado (porventura ligados a relações amorosas) fazem com que se sinta menos bem e precise de encontrar respostas para alguns dos medos que vêm à superfície. Por outro lado, há uma genialidade que vem desta sensibilidade, uma intuição que aumenta e por isso é uma boa altura para se virar para o seu cuidado espiritual.

Neste mês irá notar alguma instabilidade nas suas relações, ora promissoras e entusiasmantes ora stressantes e com padrões que a/o arrepiam. Na lua cheia a 29, no signo de Carneiro, terminará um ciclo, numa relação, que emocionalmente mexe com padrões muito complexos em si.

Profissionalmente, a lua nova em Virgem a 15, trará visibilidade do seu trabalho. A segunda quinzena trará muita criatividade ao seu dia-a-dia, muita inspiração. Espiritualmente, também se pode tratar da sua capacidade de cuidar de si e de estar com atenção aos detalhes da sua vida, com presença e aceitação.

Peixes

1º decanato 18 a 29 de fevereiro

Esta numa fase em que a passagem do tempo se faz sentir, seja em si, no seu corpo, seja em alguém à sua volta que lhe é querida/o. Esta é uma fase de transformação em que por vezes tende a trazer uma carga de responsabilidade sobre os outros. É também tempo de mudança do seu estatuto no mundo, ou seja, a sociedade encara-a/o como alguém que desempenha um papel diferente, ou passou a ser mãe ou pai, ou mudou de estatuto na sua empresa, por aí fora.

Profissionalmente, poderá ser uma altura em que aprende características de liderança, levando a uma perceção dos seus limites na relação com os outros e onde percebe aquilo que tem de mudar para se ajustar ao papel que agora ocupa. Também nas suas relações pessoais tornar-se-á consciente daquilo que precisa de transformar. Essa noção daquilo que gostar de mudar pode vir de um sentimento de desilusão generalizada.

A lua cheia a 29, em Carneiro, fará com que assuma a sua capacidade de guerrilha e atue com assertividade e originalidade no seio das suas relações mais variadas. Se se tem estado a preparar para avançar com algo na sua vida, este será o momento ideal.

2º decanato 1 a 10 de março

A primeira semana do mês poderá ser de bastante convívio e troca de ideias. O espírito quer-se relaxado e sem grandes cerimónias. Os astros apontam mesmo para um sentimento de férias e de boa disposição, com uma energia de inocência e criançada à mistura.

Profissionalmente, a exigência de funções nas quais a atenção ao detalhe está muito enfatizada. É possível que tenha de gerir pessoas e as suas ideias e seja demasiada informação. A segunda quinzena será melhor! A lua nova a 15, no signo de Virgem, trará um espírito de missão no mundo. Será altura de organizar esforços e alcançar sonhos.

No amor, tudo indica que sinta falta de sintonia e dificuldades de comunicação. Será, por isso, importante honrar as suas necessidades e estar à escuta das necessidades do outro, sem atropelamentos. A comunicação de igual para igual será a chave do desbloqueio, assim como o ter noção das expectativas elevadas que coloca nos outros, tornando difícil a correspondência.

3º decanato 11 a 19 de março

A vida afetiva tem-se traduzido como uma certa acomodação à forma como as coisas funcionam e ao ter de se adaptar à sociedade, trazendo-lhe um sentido de resignação. Gostaria que as coisas acontecessem mais à sua maneira. Seguir os trâmites dos jogos habituais nas relações amorosas será importante para alcançar o que precisa, por isso dance o tango!

Financeiramente, os astros apontam para o início de um novo ciclo significativo e com importância social. A lua nova a 15, no signo de Virgem, trará um ciclo de organização e detalhes que será de grande importância para si, trazendo discernimento em várias áreas, nomeadamente a área financeira. Não será de estranhar que essa clareza venha da parte de alguém que vá ajudar, trazer contributos positivos para a sua vida. No final do mês entrará em espírito de missão, com muito a alcançar e a ter de gerir pessoas e ideias. Será um período forte e com exigência de mestria.

Em toda a segunda quinzena, será tempo de arranjar o equilíbrio ideal entre sonho e realidade, com bastante sentido prático: o que se faz agora e o que fica para depois. Está tudo em aberto e há espaço para fazer experiências antes de tomar decisões. Isto aplica-se a diferentes temas da sua vida, tanto nas relações como na vida profissional.