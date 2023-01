Horóscopo fevereiro: Gémeos, Balança, Aquário

Gémeos

Gémeos Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de maio

Há a possibilidade de uma nova visão sobre si ao nível do seu corpo e mente e, consequentemente, dos cuidados de que necessita. Uma transformação recente pode ter ocorrido e levado a uma mudança de olhar sobre si e sobre a sua vida.

Profissionalmente, esta parece ser uma fase de planeamento cuidado de projetos que têm estado na prateleira. Sente o dever de cumprir todos os procedimentos e burocracias de forma que nada fique ao acaso.

A 20 de fevereiro a lua nova em Peixes marca inícios de novos projetos para os quais será necessária imensa maturidade e visão. Será também difícil expressar as diferentes ideias que tem, por isso até ao final do mês terá de passar por diferentes etapas até encontrar a clareza necessária.

2º decanato - 31 a 9 de junho

O início do mês tem tudo para ser enérgico e com foco nos objetivos que tem em mente. Está com carisma e poder pessoal e em termos profissionais isso pode ser visto e valorizado, ganhando mais responsabilidade. Em termos amorosos estará atraente, não passará despercebida/o. A lua cheia no signo de Leão, a 5, está favorável a convívios e celebrações.

Nas relações afetivas é preciso perceber com clareza quais as necessidades do casal para se poder agir e partir para novas descobertas. Conciliar o sonho e o romantismo com o flirt e conversas despreocupadas pode ser difícil, mas vale a pena tentar.

Profissionalmente continua na sua demanda de se afirmar no mundo com originalidade e autenticidade. A 23, comunicações em público estão favorecidas ou conversas determinantes para as suas causas pessoais e profissionais. No final do mês uma experiência exótica ou fora do comum poderá estar no seu caminho.

3ª decanato - 10 a 20 de junho

O mês começa com imensa segurança pessoal. Está com um sentimento de certeza e capacidade de ação. Há, em simultâneo, um certo sentimento de frustração com a forma como o mundo se organiza, achando-o enfadonho, o que pode trazer oscilações no humor. No início do mês terá de ajustar a sua originalidade e objetividade perante essa realidade mais monótona.

Nos últimos dez dias do mês novas situações têm tudo para quebrar a rotina trazendo excitação, divertimento e novas pessoas. Se precisar de ter conversas importantes, apresentar ideias ou trabalhos, esta será a melhor fase.

No que diz respeito à saúde, tudo o que puder fazer relativamente ao seu bem-estar será uma mais-valia: massagens, sauna, banho turco, passeios na praia. Organize-se e aproveite.

Balança

Balança Foto: Bastian

1º decanato - 23 de setembro a 1 de outubro

No início do mês, relações e amizades que saem da rotina estarão em destaque, trazendo excitação ao dia a dia e novas situações na sua vida. Está a cruzar uma linha de sucesso em que se destaca, em que transparece carisma e como tal boas há novas hipóteses profissionais e relacionais a desenharem-se. O conselho para esta fase é o de que se ajuste àquilo que lhe é oferecido, mesmo que exija muito de si.

A lua nova, a 20, vai trazer-lhe algum choque com a realidade relativamente às suas relações. Há tendência para esperar demasiado do outro, de acordo com a sua idealização de como as relações devem ser, e o seu lado relacional entrar em crise. Essa desilusão trará a necessária reflexão de um certo egoísmo que precisa de ser implementado: o que realmente quer e precisa, sem ter constantemente o outro como referência?

No amor há tudo para se acenderem faíscas na última semana do mês, alguma atração que se desenvolve para algo mais, ou mesmo uma relação já existente. Cuidado com a tendência para mergulhar nas gulodices.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

O início do mês começa com uma influência astral de abertura ao outro, carisma e bem-estar. Há energia mental a acompanhar estas boas vibrações, por isso pense em como alcançar esse estímulo mental de que tanto precisa. No amor, há boas notícias mesmo para o final do mês, pode receber algo inesperado.

Profissionalmente e/ou no campo familiar, esta fase tem tudo para ser desafiante: sente que tem poucos meios, mas que tem de fazer muito. É uma altura de crise, mas ajuste-se ao que é pedido na situação e conseguirá ter sucesso. Financeiramente, terá de fazer o mesmo ajustamento, sente alguma escassez de recursos e ainda assim tem despesas que não pode contornar. Esperam-se mudanças para melhor depois desta fase.

A sua saúde está a exigir cuidado e atenção. Não é tempo para deixar andar, é tempo de cuidar de si. Na segunda semana do mês é provável que tenha mais energia, por isso procure atividades que lhe dêem estímulo mental. A lua nova em Peixes, a 20, pode trazer uma grande aventura, alguma surpresa pela qual não esperava, que lhe traz muito divertimento.

3º decanato – 12 a 22 de outubro

O mês começa com vontade de harmonia entre trabalho, vida emocional e sentimento de individualidade. Conversas promotoras de resolução de conflitos têm a possibilidade de acontecer na primeira semana do mês.

Tudo aponta para uma fase de alguma desilusão com o propósito de vida no momento, que será necessária a profundas transformações para os próximos anos. Há, no entanto, perspetivas de reconhecimento profissional e de uma renovação de ciclo a partir da lua nova a 20, no signo de Peixes. A última semana do mês tem perspetivas de significativa melhoria na comunicação das suas ideias.

No amor, o desejo de começar uma família poderá estar presente, mesmo que como um plano visto à distância. Na saúde preste atenção às questões do coração e do sistema imunitário, haverá tendência a uma certa fragilidade nestas áreas assim como quebra na vitalidade.

Aquário

Aquário Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 30 de janeiro

O mês começa com uma sensação de liberdade e otimismo. Há vontade de expansão, mas sem pressas, confia em si para pôr em prática um novo espírito que está a cultivar desde o seu aniversário. Há, no entanto, decisões a tomar e por isso o espírito também é de reflexão.

Nas suas relações íntimas os astros apontam para a necessidade de comunicar os que vai dentro da alma com toda a clareza e objetividade possível, esse será o desafio. Algum tipo de pressão tenderá a vir da comunicação com os outros devido a sentir que as suas ideias e forma de pensar são colocadas em cheque. Aconselha-se cultivo de flexibilidade e capacidade de assumir responsabilidade pelas suas decisões.

Profissionalmente, o final da 1ª quinzena e o início da 2ª quinzena serão marcados por uma capacidade inventiva fora do comum. Ao nível emocional também haverá mais ansiedade devido à aceleração do pensamento. Confie na sua intuição e tenha atenção aos seus sonhos.

2º decanato - 31 de janeiro a 9 de fevereiro

Parabéns! Celebra o final e o início de mais um ciclo! Ter nascido sob a égide de Aquário traz-lhe originalidade, inventividade e objetividade! O mês começa com espírito criativo, mas também com a necessidade de fazer com que as suas ideias sejam úteis ao todo e por isso adivinha-se necessidade de ajustamento. Isto aplica-se também à necessidade de expressão nas suas relações: falar de modo a que os outros realmente percebam.

A lua cheia em Leão a 5, trará vibrações eletrizantes! Há uma certa intensidade no ar que se aconselha a ser contrabalançada com atividades apaziguadoras. Perceberá como pode tornar a energia mais física e menos mental neste dia. O Dia dos Namorados terá um ambiente especial, principalmente se está ainda na fase de namoro.

O início da segunda quinzena será marcado por muita energia! O convívio com pessoas importantes da sua vida estará na agenda com notas de efusividade e boa disposição. As relações íntimas também estão favorecidas. A última semana será a melhor para questões de comunicação. Profissionalmente tem tudo para fazer um brilharete, principalmente se estiverem em cima da mesa ligações ao público. Em questões de saúde, se tem tido problemas, há condições para receber boas notícias na última semana do mês.

3º decanato - 10 a 17 de fevereiro

É o seu aniversário! Aproveite as celebrações de mais uma volta ao Sol! Tem razões para isso, este é o ano certo para pensar em grande, mas também de assumir muitas responsabilidades, o que lhe trará algumas rugas! O dia 9 será especial no que diz respeito à vivência das suas relações, há condições para sair da rotina.

Está no início de uma fase em que se adivinham transformações na estrutura familiar. O seu papel na ordem das coisas pode mudar, ganhando maior responsabilidade e autoridade. A 13 sentirá a necessidade de trazer objetividade ao mundo emocional, cuidado com um sentimento de frieza perante emoções profundas expressas pelas pessoas da sua esfera mais íntima.

Na segunda quinzena os astros apontam para uma forte concentração na vertente profissional, há a vontade profunda em ser autêntico. Há a possibilidade de um convite para assumir a liderança. Em questões de saúde pode sentir alguns incómodos.