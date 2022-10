Os duques de Sussex são pobres para os americanos? Parece que sim

De acordo com os padrões de Hollywood, e segundo Tina Brown, Harry e Meghan são considerados pobres. A autora, que foi durante vários anos uma figura central no mundo das revistas americanas como a Tatler, a Vanity Fair e a New Yorker -, escreveu The Diana Chronicles and The Palace Papers, uma biografia real, onde também se incluem os duques de Sussex.De acordo com a mesma, Meghan Markle tem procurado propriedades privadas em Hope Ranch, uma comunidade de luxo a pouca distância da casa atual dos duques, em Montecito. A casa dos Sussexs é uma "humilde cabana" em comparação com a elite do Montecito, afirma Brown. "Não é muito agradável ser uma celebridade da lista D que, como eles, não tem dinheiro suficiente. É um jogo totalmente diferente estar com essas pessoas super-ricas" afirmo, durante um festival literário, acrescentando ainda que "no Montecito, onde vivem, a sua mansão de 14 milhões de dólares é uma humilde casa de campo em comparação com o que estas outras pessoas têm".Brown foi uma das últimas pessoas a ver Diana, princesa de Gales antes da sua morte, num almoço em Nova Iorque, no verão de 1997. Questionada sobre os conselhos que ela acreditava que Diana teria dado ao seu filho se estivesse viva hoje, Brown disse que a princesa o teria aconselhado a regressar ao seio da família, revela o The Telegraph. "A Diana seria muito pragmática. Penso que ela teria dito a Harry: "Isto não vai a lado nenhum. Tens de fazer um acordo e encontrar uma maneira de voltar." Meghan e Harry mudaram-se para Montecito em 2020, depois de anunciarem que renunciavam aos títulos reais, onde vivem com os filhos Archie e