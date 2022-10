Clara de Almeida, numeróloga. Das vidas passadas ao karma, uma viagem pela numerologia

Clara de Almeida é uma pensadora improvável em matéria esotérica. Formada em Economia e em Comportamento Organizacional, foi docente no ISEG, mas cruzou-se com a numerologia e foi "amor à primeira vista". A somar ao seu novo livro - Numerologia e Vidas Passadas - tem mais dois publicados sobre o tema a que se dedica há duas décadas, são eles Manual de Numerologia e Numerologia Kármica. Fomos saber o que a Numerologia pode, afinal, fazer por nós.



Que tipo de "ciência" é a numerologia, para quem a considera uma ciência?

A numerologia é uma daquelas ciências a que é usual chamar "ocultas", mas eu prefiro chamar-lhes "ocultadas", pois tiveram de o ser, dado que não eram convencionais e se tornaram socialmente inaceitáveis, dando azo a perseguições, como bem sabemos pela História. Todavia, elas nunca deixaram de existir e embora ainda haja quem ache que são instrumentos para enganar ingénuos, cada vez mais pessoas procuram este tipo de saberes.

Assim, a numerologia, cujas origens se perdem no tempo, é uma linguagem simbólica que usa os números, seja qual for a forma sob a qual são escritos, como símbolos de energias. Ou seja, os números são usados de forma qualitativa e não quantitativa, como costumamos usá-los no nosso quotidiano. Podemos dizer que a numerologia é uma área específica da utilização dos algarismos, que aqui ganham nova dimensão e passam a chamar-se números.

Existem várias linhas de desenvolvimento dentro da numerologia, como acontece com tantas outras ciências, algumas mais ligadas a culturas ou linhas filosóficas específicas, como por exemplo a numerologia ligada à cabala.

Esta numerologia que pratico chama-se pitagórica, em homenagem ao grande sábio Pitágoras, e é essencialmente praticada no mundo ocidental, Europa, América (norte e sul) e Austrália.

A numerologia utiliza como base de tudo os nove primeiros dígitos, de 1 a 9, pois todos os outros são formados a partir destes, obviamente com a ajuda do zero, que tem um papel simbólico especial, mas que não vou desenvolver aqui, pois nos levaria para uma conversa mais extensa.

Como se relaciona a numerologia com a reencarnação? Qual é a ligação primordial?

A numerologia não está ligada a nenhuma linha religiosa ou filosófica, pois cada pessoa pode interpretá-la sem ferir as suas crenças. Quem não acredita na reencarnação, e eu digo isto no meu mais recente livro, pode olhar para as informações que obtemos pela análise das datas de nascimento como sendo um conjunto de padrões que a pessoa traz na sua natureza.

Todavia, a essência das informações que se obtêm reside na existência dum percurso reencarnatório, que eu desvendo no meu recente livro Numerologia e Vidas Passadas, à luz da minha experiência e conhecimentos sobre o tema. Assim, os resultados obtidos pela aplicação do método de cálculo que proponho, mostram os padrões trazidos de vidas anteriores, com indicações de como potenciar os seus pontos fortes e corrigir os seus pontos fracos.

Como se calcula o número de cada pessoa?

Normalmente referimo-nos dessa forma à soma da data de nascimento completa, dia mês e ano, e reduzindo-a a um dígito no final. Esse é o número mais importante do mapa numerológico pessoal, pois mostra as características mais relevantes da natureza da pessoa, bem como o propósito para a vida que veio viver. Por isso se lhe chama número de vida. O desenvolvimento disso encontra-se no meu livro A Numerologia da Nova Era, que saiu no ano passado. Aí, explico todas as interpretações para os resultados possíveis de serem encontrados, e usando como exemplo a data de nascimento do nosso Nobel da Literatura, José Saramago.

O que são as heranças kármicas? E a contabilidade?

Eu gosto de chamar contabilidade kármica ao estudo do "deve e haver" relativamente a vidas anteriores, ou seja, tendo nós pontos fracos e fortes para trabalhar na vida, facilmente percebemos que existe aqui uma espécie de avaliação relativamente a tudo o que fizemos anteriormente.

A palavra "karma", cuja origem e conceito eu explico no livro, entrou no nosso léxico há alguns anos, vinda da antiga língua sagrada indiana chamada sânscrito, e ela refere-se ao processo de causa-efeito que regula as nossas vidas, quer as passadas, quer a que estamos a viver.

Quanto às heranças kármicas, que são duas, constituem padrões comportamentais e de atitude que se manifestam de forma inconsciente. Elas exprimem as principais características da(s) vida(s) passada(s) de onde resultam. Não é possível saber de quantas vidas elas decorrem, nem tão pouco em que épocas ou locais essas vidas poderão ter acontecido. Tudo o que diz respeito a estes temas encontra-se mergulhado em véus de mistério…

Qual é, assim, a função da numerologia?

Do ponto de vista pessoal, a numerologia ajuda ao autoconhecimento e ao melhor entendimento das outras pessoas, a desenvolver aptidões e dons, a potenciar capacidades e a corrigir erros e pontos fracos. Com a numerologia não se faz adivinhação nem vidência. A numerologia chama a atenção, ajuda, orienta, explica. Não determina, não condena, não julga. A numerologia ajuda a estabelecer um plano de vida, a fazer previsões e a definir objetivos. Do ponto de vista transpessoal, ajuda essencialmente a perceber o que se passa à nossa volta. A numerologia é um poderoso instrumento que nos pode ajudar a viver melhor e de forma mais consciente.

Podemos mudar o nosso destino, de acordo com a numerologia?

Essa questão do destino leva-nos para uma área de discussão muito interessante. Para os fatalistas, nós nascemos com um destino inexoravelmente traçado, ao qual não podemos fugir. Eu não me encontro nessa linha, e a forma como eu vejo a numerologia, a astrologia ou a quirologia (leitura das linhas da mão) é que nascemos com algumas linhas programáticas propostas para nós, mas o livre arbítrio é que determina a escolha dos caminhos que vamos seguir na vida.

O livre arbítrio traduz-se na existência de liberdade de escolha dos seres humanos e eu acredito que ele faz parte das condições da existência no plano material, todavia não se traduzindo em atos e decisões que se baseiem numa liberdade inconsciente e sem limitações, pois o nosso livre arbítrio é condicionado essencialmente por dois fatores: o livre arbítrio dos outros seres humanos e a situação kármica de cada pessoa.

Dado que não vivemos sós no mundo, as decisões e escolhas das outras pessoas acabam sempre por influenciar as nossas de alguma forma, pois vivemos num imenso entrecruzar de cadeias de causas e efeitos. O que pretendo é levantar questões sérias de reflexão sobre como viver de forma mais consciente. Gostaria apenas de acrescentar que o conceito de karma reforça o de livre arbítrio, pois nenhum sentido faria falar de consequência das nossas escolhas se o destino já estivesse marcado quando nascemos.

Quais são os preconceitos em torno da numerologia?

Os preconceitos que existem em relação à numerologia são, no fundo, os mesmos que existem em relação a todas as ciências "ocultas". Dado que não é possível usar o chamado método científico com estas ciências, como usamos nas experiências da física ou da química, existe um certo sentimento de inquietação sobre a sua veracidade.

É formada numa área completamente diferente. Alguma vez foi cética em relação a esta área? Como se interessou por ela?

Sim, a minha formação de base levou-me a valorizar demasiado a ciência convencional e a ser cética em relação a todas as ciências não convencionais. Mas exatamente porque tenho uma mente de investigadora, rapidamente troquei o ceticismo por desejo de conhecer. Todavia, este mundo a que normalmente se chama "esotérico" é muito amplo, e eu uso os meus dois hemisférios cerebrais para avaliar o que faz sentido para mim e o que não faz. E assim fui avançando na procura de várias áreas que foram surgindo no meu caminho, até que um dia me deparei com a numerologia, foi o chamado "amor à primeira vista".

Para rematar, deixe-me dizer-lhe que, onde me situo em todo este caminho de investigação, é na crença de que o percurso do desenvolvimento humano deve ser feito mantendo as mentes abertas em vez de encerrar em compartimentos estanques.

Qual é a questão que mais a intriga na numerologia?

Essa pergunta é curiosa e tenho que lhe responder que nada me intriga. Se me perguntasse o que me apaixona, eu responderia "tudo". Estou constantemente a fazer novas descobertas e por isso já publiquei seis livros só sobre esta temática. Tenho livros publicados sobre outros temas, mas metade dos que já foram editados, são sobre numerologia.

A numerologia é absolutamente apaixonante e por isso tem tantos seguidores. As pessoas que me procuram para fazer cursos ou consultas, dizem o mesmo.