Chanel elege vencedores do Next Prize 2021, um prémio dedicado às artes e à cultura

Pela primeira vez na história, a casa de Moda elegeu os vencedores do Chanel Next Prize, um prémio bienal criado com o objetivo de catalisar a inovação na cultura e nas artes; com o intuito de proporcionar a uma nova geração de artistas os recursos necessários para abordarem projetos ambiciosos e experimentais.

Os dez vencedores, que abrangem áreas como a música, o cinema, a dança, o teatro, o design e a arte, foram escolhidos por um grupo de jurados verdadeiramente excecionais - a atriz Tilda Swinton, a artista Cao Fei e o arquiteto Sir David Adjaye. Cada vencedor receberá 100 mil euros de financiamento, bem como acesso a formações e oportunidades de networking durante 20 meses.

"Através da criação do Next Prize, estendemos a profunda história de compromisso cultural da Chanel - dando poder a grandes ideias e criando oportunidades para uma geração emergente de artistas de imaginar o que vem a seguir", comentou Yana Peel, diretora internacional de Arte e Cultura da Chanel, em comunicado.

Oriundos de onze países diferentes, os vencedores do Chanel Next Prize 2021 são Jung Jae-il, Keiken, Lual Mayen, Marlene Monteiro Freitas, Rungano Nyoni, Precious Okoyomon, Marie Schleef, Botis Seva, Wang Bing e Eduardo Williams. O financiamento do prémio é independente da produção de certos trabalhos, sendo que os artistas é que decidem onde aplicar os fundos.