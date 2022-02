Três dias de ioga, meditação e surf

Pereira, fundadora do projeto Arte do Guerreiro , e especialista em Astrologia.

, quarto pilar do ioga, um conjunto de técnicas destinadas a alcançar o controlo da respiração. Para descomprimir, o programa contempla, a seguir, uma aula de surf. De tarde, depois do almoço e do descanso, há ainda as aulas de "Restauro" e de meditação, para terminar o dia com uma conversa "Que lugar tenho comigo?", seguida de uma leve meditação. O domingo é igualmente relaxante, dedicando-se ao ioga, com aulas de Hata Ioga Hydra Ioga, mas também à reflexão e à meditação.