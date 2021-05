Jornalista Joana Emídio Marques acusa Manuel Alberto Valente de assédio sexual

Embora com alguns anos de atraso face ao #MeToo norte-americano, Portugal está finalmente a falar de assédio sexual em áreas como a Cultura, o entertenimento e não só. Num texto escrito para a revista Sábado, intitulado O direito a não ter medo, a escritora e jornalista Joana Emídio Marques acusa Manuel Alberto Valente, editor da Porto Editora até 2020, de a ter assediado no contexto de um jantar de trabalho. "Quando ele parou o seu carro de alta cilindrada em frente ao DN, inclinei-me para me despedir com os tradicionais dois beijinhos na face e ele começou a tentar beijar-me na boca, com a descontração de quem já fez aquilo dezenas de vezes. Desviei-me e saí do carro. Chorei até casa, de humilhação e impotência. Chorei de nojo. Passaram quase 10 anos. O nojo é igual. Não voltei a dirigir-lhe palavra nas muitas outras vezes que nos encontramos em eventos literários", revelou a jornalista que hoje escreve para o jornal Observador.



Joana Emídio Marques concordou jantar com Manuel Alberto Valente a fim de confirmar o rumor da iminente compra da chancela Assírio & Alvim pelo conglomerado Porto Editora, em 2012. Quando se encontrava no jantar, e na sequência de alegados comentários jocosos e sexistas, diz que percebeu que as intenções do então diretor eram outras, de cariz sexual, como meio para troca da informação. Mais tarde, aceitou a boleia de volta ao jornal e foi nesse momento que Alberto Valente a tentou beijar, como relata acima, de forma imprópria e imposta.

Manuel Alberto Valente Foto: DR