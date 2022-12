Horóscopos 2023. As previsões para o signo de Sagitário

O ano começa com muita energia e vontade de andar com os olhos postos no futuro, encontrar o real significado da sua existência, das suas capacidades e da sua identidade. Ao mesmo tempo, uma crise existencial poderá começar em setembro: a sensação de que há algo maior com o que se pode conectar, mas a dificuldade em perceber esse caminho com clareza pode trazer alguma frustração e por isso a realidade poderá parecer algo sem sal e pimenta.



Começa a refletir seriamente nas escolhas de libertação a fazer, e essas escolhas vão delimitar o próximo ciclo de vida. A partir de abril poderá começar uma série de mudanças que podem quebrar a estabilidade e rotina e em maio isso poderá trazer alguma crise relativamente ao investimento das suas finanças. A segunda metade do ano trará reflexão na área dos relacionamentos, o que significa que pode trazer também relações antigas ou com pessoas que lhe podem lembrar outras do passado e isso poderá ocupar o centro da sua vida até outubro de 2023. Desta maneira, poderá estar prestes a encontrar um novo sentido criativo para a sua vida.



de uma filosofia de vida que traga um sentimento de cura e vitalidade. Os nativos pertencentes ao terceiro decanato podem ter a sensação de ter encontrado alguém para a vida, e pode ter muita dificuldade no que toca a tomada de decisões no último trimestre do ano, especialmente no início do mês de outubro.