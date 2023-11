Crónica Isabel Stilwell. Antídotos para a ansiedade ao rubro

Tenho fases em que olho à minha volta e tudo me indigna, em que o mundo parece estar de pernas para o ar, e me cabe contribuir para o endireitar. Tapo os ouvidos com as mãos, mas, que não posso ficar parada perante as injustiças, o sofrimento alheio, dos que estão mais perto ou mais longe do meu coração. As duas guerras em curso não ajudam, evidentemente.Sou tomada por uma ansiedade que dificulta a concentração e que me faz disparar para a esquerda e para a direita, com a omnipresente sensação de que me esqueci de alguma coisa ou, mais importante, de alguém. A meio da noite, entre sonhos agitados, recordo-me de um amigo a quem não ligo há muito tempo, demasiado, ou de uma tia a quem, apesar das promessas, nunca mais visitei.porque apesar de recorrer ao telemóvel para tudo, a escrita à mão continua a organizar-me muito melhor os pensamentos e as prioridades — é como se as metas assumissem umquando as vejo caligrafadas numa folha em branco (depois esforço-me por não a perder antes de ter cumprido e riscado os itens todos, o que raramente acontece).Como é evidente sinto-me melhor quando passo à ação, mas o pior é que rapidamente me arrependo de querer salvar o universo quando embato num muro de burocracias, e dou por mim a pensar que. Mas resisto e tento de novo. Porque, por exemplo, se não podemos ficar indiferentes ao que se passa com as crianças feitas reféns pelo Hamas — e que voltam para se descobrirem órfãs —, ou às que perdem a vida em Gaza ou na Ucrânia, também não podemos fingir que não tomámos conhecimento dos últimos números doEssas crianças estão a cargo do Estado, ou seja, ao nosso, e continuam condenadas a uma infância e a uma adolescência de camarata, enquanto simultaneamente. Não porque tenha deixado de haver crianças para quem uma nova família é a melhor solução e, muito menos, por não haver casais dispostos a recebê-las, mas "apenas" porque, nomeadamente dos tribunais. Como se o tempo de um bebé, de uma criança, fosse compatível com estas esperas.E é assim que, de manhã, não me permito compactuar com o intrincado sistema que as abandona, à tarde protesto pela dificuldade de um casal encontrar um advogado oficioso, ao fim do dia enfureço-me por mais um dia em que os alunos não tiveram aulas — os malefícios dos confinamentos são amendoins comparados com os últimos dois anos de constante instabilidade —, e à noite conto, angustiada, os minutos até à próxima entrega de reféns, enquanto me recrimino por não estar numa lancha a ajudar os pobres imigrantes que morrem afogados no Mediterrâneo, e que de repente os noticiários esqueceram.Esperem, esperem. O objetivo deste texto não é discorrer sobre as minhas virtudes, mas precisamente o contrário: é paraComo me assemelho, nessas alturas, ao anedótico escuteiro que ajuda a velhinha a atravessar a rua, mesmo quando ela só queria ficar sossegadinha no seu lado do passeio.A ansiedade leva à ação e isso é uma coisa boa, mas quando invade todo o nosso espaço interior , tem. Daquelas pessoas que, como ouvi de um alentejano, "alinhava muito, mas não cose". Precisamente.Ou infernizar a vida dos que vivem connosco? Para meu próprio benefício fiz uma lista de antídotos, que partilho com aqueles que sofrem deste mesmo síndrome.Procure perceber. É claro que a realidade é perturbadora, mas provavelmente a sua reatividade excessiva tem uma explicação mais pessoal. Encontre-a, sozinha/o ou com a ajuda de um profissional e procure resolvê-la. A serenidade não é sinónimo de passividade, pelo contrário: vai permitir-lhe deixar que os outros resolvam os seus próprios problemas, sem a sua ajuda (imagine-se!) e, simultaneamente, levá-la a comprometer-se com uma causa e a defendê-la com mais racionalidade e persistência.A solidariedade social não se compadece com voluntarismos, nem com bandeiradas. Nem com mudança de causa, de um dia para o outro. Por isso, seja ela qual for, do Direito à Culinária, passando pelo Marketing.O número de voluntários que desaparece num abrir e fechar de olhos é sempre enorme, e facilmente destrói toda a organização e planeamento feitos, deixando a situação pior do que quando lá chegaram. Mais grave ainda será se o apoio era prestado diretamente a alguém com que se criaram laços afetivos, e que é assim abruptamente abandonado (provavelmente pela enésima vez).Escolha uma ONG, uma associação, uma iniciativa e escrutine-a para perceber se lhe parece credível. Depois disso, contribua financeiramente com o que lhe for possível. Temos todos mais facilidade em doar bens do que dinheiro, alegando a desconfiança de que os fundos podem não chegar a quem são destinados, mas o mesmo não poderia acontecer com as camisolas que já não usa? A verdade é que a doação em bens para acudir, por exemplo, a uma tragédia a milhares de quilómetros, só dificulta a vida às organizações, porque como é óbvio é mais fácil comprar em grandes quantidades e perto do local, do que pagar o transporte para lá chegarem.E cá para mim mais vale confiar por regra e uma vez ser enganado, do que nunca confiar.Não obrigue os outros a comungar das suas causas. Quando estamos muito apaixonados por qualquer coisa, é difícil não falar dela a toda o instante, despejando-a em cima dos infelizes maridos/filhos/amigos que não podem escapar. Eu, pelo menos, sou assim. Uma terapia que funciona éQuando se chega ao fim, sente-se o alívio da história já contada e, pelo caminho, arrumam-se ideias.Ninguém aguenta a deriva constante de salvar o mundo. Conheça-se melhor a si próprio, e descubra que condições é que precisa para "desligar". Um fim de semana num lugar sem rede de telemóvel? O direito a ler um bom livro até tarde, sabendo que na manhã seguinte pode ficar a dormir? Uma massagem, uma ida ao spa, um passeio numa floresta? Seja o que for, vincule-se a esses recreios, e partilhe-os com quem também tem direito à sua companhia em versão menos militante. E que, se calhar, está mesmo a precisar da sua atenção.