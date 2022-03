Família real reune-se em memorial de príncipe Philip (mas sem sinais de Harry e Meghan)

Isabel II juntou-se à família para celebrar hoje, 29 de março, a vida do falecido duque de Edimburgo, que faleceu no ano passado com 99 anos. A cerimónia teve lugar na Abadia de Westminster, onde Isabel II se viu acompanhada pelos seus quatro filhos: princesa Ana, príncipe Carlos, príncipe André e príncipe Edward.

Devido às regras de segurança contra a Covid-19 apenas estiveram presentes trintas pessoas no memorial, que também só durou 45 minutos para conforto da rainha. Logo atrás desta, na segunda fila, encontrávamos sentado o príncipe William, acompanhado pelos seus filhos mais velhos, George e Charlotte, e de Kate Middleton, que envergava um vestido modesto preto às bolinhas brancas. Contudo, não houve sinais do príncipe Harry nem de Meghan Markle, tendo permanecido na Califórnia, EUA, onde vivem.

Isabel II acompanhada pelo filho príncipe Andrew no serviço de ação de graças dedicado ao príncipe Philip Foto: Getty Images

Príncipe Carlos, Camilla, duquesa de Cornwall, príncipe William, princípe George, princesa Charlottle e Kate Middleton no serviço de ação de graças dedicado ao príncipe Philip Foto: Getty Images

Dentro do grupo de convidados, destacamos a presença do primeiro ministro Boris Johnson e de representantes de outras famílias reais europeias, como Letizia e Felipe VI de Espanha.

Rainha Letizia de Espanha e rei Felipe VI de Espanha no serviço de ação de graças dedicado ao príncipe Philip Foto: Getty Images

No memorial, Philip foi recordado como um "homem notável", empenhado em defender causas nobres. David Conner, amigo de longa data do príncipe e reitor de Windsor, declarou que a vida do duque "trazia as marcas do sacrifício e do serviço". Era uma pessoa generosa e amável, com um encantador sentido de humor. "Ninguém jamais duvidaria da sua lealdade e profunda devoção à nossa rainha e à sua família".

Referiu ainda que Philip podia ser intimidante por vezes, mas que também tinha sofrido "por ser injustamente criticado ou mal compreendido." Ao contrário do serviço de hoje, o funeral em Windsor contou com cerca de 1.800 pessoas.