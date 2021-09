William e Harry juntos pelo príncipe Philip

William e Harry são apenas alguns dos membros da família real a participar no documentário em homenagem a príncipe Filipe, que morreu em abril de 2021, aos 99 anos.

Prince Philip: The Family Remembers reúne mais de uma dúzia de testemunhos reais incluindo os filhos de Filipe e de Isabel II e os seus oito netos adultos.

Rainha Isabel II e príncipe Filipe no Castelo de Dublin em 2011, na Irlanda. Foto: Getty Images

Foi confirmada a participação do príncipe André, que se encontra afastado da vida pública após o escândalo sexual em que esteve alegadamente envolvido, bem como dos princípes Carlos e Eduardo e da princesa Ana. Entre os netos, incluem-se as princesas Beatrice e Eugenie, Peter Phillips, Zara Tindall e Lady Louise Windsor.

Foi também revelado em comunicado de imprensa que as filmagens de Prince Philip: The Family Remembers tiveram início ainda antes da morte do duque de Edimburgo, pois o plano original era coincidirem com a celebração do seu centésimo aniversário. Assim, o programa especial incluirá "'recordações pungentes, muito humor e numerosos novos conhecimentos sobre o carácter e o legado deste pioneiro real" e ainda todas as entrevistas gravadas antes e depois do falecimento de Filipe, conta a BBC em comunicado.

Meghan, Kate e família real juntos na missa de Natal (2018). Foto: Getty Images

"Com acesso especial à coleção privada de gravações da Rainha, este filme é um retrato inigualável de um homem com um lugar único na história real", explicou ainda a BBC. O espetador poderá ver ainda o interior do Palácio de Buckingham, em Inglaterra, nomeadamente o escritório e a biblioteca do duque.

O documentário estreia a 22 de setembro, na BBC One.