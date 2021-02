Estes signos vão ter o melhor (e o pior) Dia dos Namorados

Carneiro Foto: Bastian

Os planetas influenciam cada dia do ano e o 14 de fevereiro não é excepção. Quem o diz é a especialista do zodíaco da StyleCaster,, que explica como alguns dos signos do zodíaco irão ser positivamente influenciados pela conjuntura astrológica enquanto outros poderão ter um dia menos favorável. "Vénus adora o Dia dos Namorados; é o planeta mãe do amor, sexo, prazer e bens materiais" escreve. "A 14 de fevereiro, Vénus estará no signo de Aquário, o que promove um tipo de amor espiritual, etéreo e metafísico acima de tudo" avisa.está entre os signos beneficiados neste dia, neste caso pela influência da lua - que "controla os sonhos, as emoções, e o subconsciente", e será por isso influenciado pela energia apaixonada e ardente que já é própria deste signo. "Sentir-se-á provavelmente mais equilibrada internamente e com mais poder, como se estivesse a brilhar a partir do interior. Solteira ou comprometida, a conjuntura é positiva."Astambém podem contar com um bom 14 de fevereiro. Uma vez que a lua está em Carneiro neste dia, estará posicionada de forma oposta ao signo solar de Balança. "Neste caso, os opostos atraem-se! Na astrologia ocidental, os opostos são complementares, o que significa que trabalham bem em conjunto. Esta lua de Carneiro vai trazer à tona uma paixão em Balança." E como Balança é um signo de Ar, a conjuntura em Aquário deste mês (Sol, Mercúrio, Vénus, Júpiter e Saturno todos juntos!) "vai oferecer às Balanças uma explosão extra de boas vibrações."E agora as más notícias. Parece que os nativos do signonão estão entre os afortunados. "Primeiro, têm Marte - o nosso poderoso mas muitas vezes frustrante planeta de guerra e de agressão - a "olhar" diretamente para o seu signo do Sol." Emoções negativas e agressivas serão provavelmente amplificadas neste Dia dos Namorados, por isso faça o seu melhor para canalizar emoções negativas como os ciúmes ou a solidão para a arte, escrita ou até exercício físico, de forma a estimular os níveis de seratonina no cérebro, a famosa hormona da felicidade.": embora a situação deste signo não seja tão má como a do Touro, o seu "Dia dos Namorados não vai ser bonito" avisa a especialista. Tal como Touro, este signo tem influência de Aquário ao quadrado, já que é aí que o Sol, Mercúrio, Vénus, Júpiter e Saturno estão "sentados" segundo a conjuntura do mês. "É provável que sinta os efeitos desta conjuntura a nível emocional. Os Escorpiões são criaturas magnificamente intuitivas, que podem fazer uma grande magia acontecer quando canalizam corretamente a sua força de vontade". Mas também podem sentir desalento, quando os planetas exercem efeito contrário. Já sabe, se se sentir antissocial ou com tendência para resmungar neste dia, saiba que é normal. Os astros não estão, afinal, a ajudar.