Vanessa Barragão e Galeria Analora unem-se de novo para celebrar a arte

Foi no decorrer do mês de maio que aconteceu a terceira edição do Lisbon by Design, uma feira de arte onde cerca de 50 artistas apresentaram as suas criações. Vanessa Barragão foi uma das criadoras convidadas por Anne-Laure, fundadora da galeria Analora, a fazer parte deste evento: "Ela [Anne-Laure] mostrou interesse no meu trabalho, simpatizámos mutuamente e ela propôs-me, no ano passado, colaborar no Lisbon by Design 2022 com a apresentação de uma peça. Desde então, é neste contexto que trabalhamos juntas. Este ano voltamos a fazer o mesmo", revelou em entrevista à Máxima.

Vanessa Barragão e Anne-Laure Pilet, fundadora da galeria Analora. Foto: D.R

A artista portuguesa apresentou uma obra composta por três peças de grandes dimensões apoiadas numa estrutura metálica. Quando a questionámos sobre a forma como encarou o desafio de criar mais uma obra para a galeria, Vanessa Barragão revelou que houve coisas a serem melhoradas de uma edição para a outra. "No ano passado tinha criado duas peças para a Analora com muito mais cor, e que deram para perceber que era preciso algo mais fresh, mais com estes tons [de branco e pastel]", disse, explicando que tonalidades mais claras poderiam ser encaradas com mais leveza por parte das pessoas, e que isso poderia potenciar a procura. Sobre o processo de criação da obra, refere que "a base tridimensional é feita a partir de uma estrutura de metal soldado", que depois é revestida por uma tela própria com espaços entre si - denominada talagarça - na qual se interlaça a lã através da técnica de Esmirna. "Depois há outras manipulações têxteis que uso que não têm nome", afirma, confessando ainda que esta foi a primeira vez que usou a técnica antiga.

As três peças de grandes dimensões, feitas sobre uma estrutura volumétrica em metal. Foto: D.R

Cada vez mais sensibilizada com o meio ambiente e respetiva perservação, Vanessa prima pela utilização de materiais green suas criações, como resíduos e restos de stock que algumas fábricas portuguesas já não precisam. "A sustentabilidade é [um aspeto] muito importante e o trabalho também se desenvolve todo muito nesse sentido. Essa é a base para tudo, mas não conseguimos nunca ser cem por cento sustentáveis, por mais que tente tenho de fazer os envios para fora e as peças vão de avião."

Uma das peças feitas em escala mais pequena, exposta na galeria Analora. Foto: D.R

Aos 6 anos descobriu a paixão pelo artesanato. O crochê e o desenho foram as primeiras formas de expressão que desenvolveu. Foto: D.R

Vanessa Barragão licenciou-se em design de moda e foi durante o curso que percebeu que queria seguir design têxtil. Atualmente tem um atelier em Albufeira, no Algarve, perto do mar, o que lhe permite ter uma maior inspiração para os projetos que realiza. "A Natureza não é estática, tem movimento e dentro da água as coisas mexem... esse movimento do mar é uma inspiração e tornam o meu trabalho mais orgânico", afirmou a artista.



Das três peças de maiores dimensões resultaram cinco numa escala mais pequena, com a assinatura Studio Vanessa Barragão x Analora, que estão expostas na galeria lisboeta, na rua de São Bento.