Ponto Gutierrez: um evento para levar as amigas

Começou por ser a comemoração de um aniversário da apresentadora e criadora de conteúdos digitais Inês Gutierrez, mas rapidamente se tornou numa reunião com a comunidade que segue o seu percurso.

Inês na 2ª edição do Ponto Gutierrez. Foto: Joanna Correia



Tudo começou com o objetivo de "criar um ponto de encontro, um ponto de sensações e um ponto de partilha", para que todos tenham "a oportunidade de fazer workshops de diversos temas desde beleza, desenvolvimento pessoal, gastronomia, artes e muito mais", afirma Inês.

Workshop de beleza 2ª edição. Foto: Joanna Correia

As atividades realizadas nas edições anteriores - a primeira aconteceu em novembro de 2022 e a segunda em março de 2023 -, foram pensadas como para ser dias memoráveis, e a terceira edição não será exceção: esta acontecerá dia 4 de junho no Porto. Virada para o autoconhecimento, terá várias atividades, como yoga, journaling (atividade sobretudo usada para exercitar a mente) e cristaloterapia (terapia feita com o uso de cristais). Todas estas atividades são escolhidas por já terem feito parte da evolução pessoal da criadora do projeto e porque estão de acordo com o seu estilo de vida.

Workshop de cozinha 2ª edição. Foto: Joanna Correia

Após duas edições, Inês descreve o feedback do público como tendo sido, "espetacular", diz ainda que todos os participantes têm apoiado a dinâmica deste ponto de encontro, sendo esta um formato novo em Portugal.

De forma a que os participantes consigam usufruir de um dia diferente e inesquecível, as atividades são pensadas para todo o tipo de pessoas, desde os mais velhos aos mais novos e que permitam participar tanto em familia como sozinhos.

Inês e participantes do Ponto Gutierrez. Foto: Joanna Correia

Este projeto conta com uma página de Instagram na qual pode saber mais sobre as edições anteriores e sobre as que ainda aí vêm.