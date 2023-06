Feira do Livro. As sugestões da redação da Máxima

está de regresso para mais uma edição no, junto aoEste ano, o evento mantém os seus 340 pavilhões, onde podemos encontrar livros a preços mais acessíveis e novidades literárias, bem como um programa diversificado. Haverápara os mais pequenos, entre outras.Para assinalar o certame literário, a Máxima reuniu os títulos, antigos e recentes, que marcaram a sua equipa.

Correio para Mulheres, de Clarice Lispector (Relógio d' Água)

Neste volume, editado pela Relógio d' Água, está reunida a colaboração da grande escritora brasileira com as páginas femininas de vários jornais. É o retrato de uma época servido pela lucidez única da escritora.

Patrícia Barnabé

As Praias de Portugal, Guia do banhista e do viajante, de Ramalho Ortigão (coleção Terra Incógnita).

Direito de Propriedade, de Deborah Levy ( Relógio D'Água)





É o livro que encerra a trilogia autobiográfica que começou com Coisas que Não Quero Saber e continuou com O Custo de Vida - todos indispensáveis, para mim. A Deborah Levy tem aquela qualidade de transformar o ordinário em extraordinário ou, como li recentemente, de fazer do mundano algo de aboslutamente notável. Uma escrita sensível e envolvente, reflexiva e acutilante. É força e vulnerabilidade a um ponto que me deixa emocionada. Diria mesmo que apetece viver nos seus livros, porque eles estão cheios das pequenas coisas que dão sentido (e beleza) à vida.





Comecei por lerde, que faz um mapa da época balnear do final do século XIX em Portugal, uma delícia para os observadores sociais mais argutos e interessados, e para os amantes dos detalhes mais curiosos, que se revelam nos costumes. É também uma viagem a uma certa portugalidade genuína que se tende a perder com a pressão do turismo e da gentrificação, e é um belo exercício de, muito antes da palavra se tornar estafada como hoje, quando se era viajante e não turista. Aconselho ainda, desta mesma coleção, e comprados precisamente na Feira do Livro:, uma pequena antologia de Eça de Queiroz, a arte de viajar para conhecer o mundo dos outros;de Paul Theroux, uma grande viagem romântica e épica pelos caminhos do Oriente e, de Michel Onfray, porque o mundo não seria o mesmo sem o desejo de viajar.