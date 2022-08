Tivoli Palácio de Seteais organiza três dias românticos em Sintra

Numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Sintra, o Tivoli Palácio de Seteais prepara um fim de semana romântico, com experiências culturais, vínicas e gastronómicas. O evento arranca dia 2 de setembro pelas 18 horas, no salão nobre do palácio com o chá das rainhas, inspirado em três grandes monarcas portuguesas – rainha D. Maria I de Portugal, D. Catarina de Bragança e Carlota Joaquina de Bourbon.

Salão nobre do Tivoli Palácio de Seteais Foto: TivoliHotels

É possível conhecer o palácio com uma visita guiada pelo historiador Rodrigo Sobral Cunha, bem como apreciar um jantar gastronómico e vínico pelos chefes Joachim Koerper e Paco Roncero.

Chef Paco Roncero e chef Joachim Koerper Foto: D.R

Destacam-se as atividades de sábado, dia 3 de setembro, que juntam a descontração com a dança. É possível fazer um piquenique nos jardins de Seteais, seguidos de uma visita à quinta da Regaleira ou ao palácio nacional de Sintra. A noite termina com a gala internacional de bailado, com vistas para o Castelo dos Mouros e para o palácio da Pena.

Os jardins do palácio recebem a noite de bailado dia 3 de setembro pelas 19 horas Foto: D.R

Onde? Tivoli Palácio de Seteais Quando? 2 a 4 de setembro Reservas aqui