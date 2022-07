Esta é a salada preferida de Kate Middleton para o verão

Paula Bragança tem 33 anos e é enóloga e proprietária — ao lado de João Nuno Ataíde e da sua família — do Monte da Raposinha, projeto alentejano de vinhos e enoturismo em Montargil. No final de 2020, nasceu José Tomás, e nós sentámo-nos com Paula para saber como foi fazer uma vindima, na vinha e na adega, com um bebé de sete meses literalmente às costas…