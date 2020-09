Salames para todos os paladares (ou o segredo do sucesso da Salamaria)

No epicentro do cool, que é precisamente onde se situam os armazéns Lx Factory, esconde-se uma pequena loja de fazer salivar até os menos gulosos, só de olhar para a vitrine. É que no seu interior repousam pelo menos 15 variedades de salames todos os dias, dispostos sobre tábuas de madeira que fazem lembrar as de uma charcutaria. O conceito da marca, pensado por Pedro Mouzinho (em conjunto com outro sócio) e finalizado por Carolina Henke, começa precisamente por ai: é como uma charcutaria doce.

Salame especial de Pimenta Rosa.

Apesar de o conceito não ser seu, Carolina, que também fundou o Café na Fábrica, Dogs, Borogodó, Nata e a Brigadeirando e que é formada em Turismo e em Marketing, foi desafiada para "lançar os seus pozinhos" e fazer magia com o projeto Salamaria, tornando-o uma versão mais fresca e sóbria da Brigadeirando, que também explora o admirável mundo do chocolate, mas que se centra apenas em salames. Sobre esta paixão pelo mundo da doçaria, confessa que "começou pela minha avó e pelas minhas tias, que do lado materno têm origem alemã. Foi através da experiência delas, e de as ver a usar os produtos brasileiros que eu, em vez de estar brincando o tempo todo, não saia da cozinha. Eu já gostava de cozinhar, pedia para os meus pais deixarem eu fazer o almoço de domingo" conta. "E não havia nenhum espaço nem no Brasil nem em Portugal dedicado apenas a salames. Neste momento dedicamo-nos a crescer para criar novos produtos. Já fizemos um bolo de aniversário de salame. O nosso desafio é fazer com que as pessoas mudem o mindset para que o salame seja mais requisitado", acrescenta.

Salame especial.

A fazer lembrar autênticos rolos de salsichão enrolados em papel, como se fazia nas mercearias mais tradicionais e antigas, os salames são feitos com chocolate quase totalmente belga, e podem ser adquiridos na loja do Lx Factory ou através da encomenda online no renovado site da Salamaria. Da panóplia de sabores e combinações, há a versão do salame tradicional português (que surge em três versões: 50% cacau, 70% cacau ou chocolate branco) mas o que nos pisca o olho na tal vitrine são mesmo as ousadas criações que resultam em salames como o de banoffe, o de cappucino, o de crème brûlée, o de ferrero, o de goiabada, o de lemon pie, o de frutos secos, figo e vinho do Porto ou o de red velvet. No total, há mais de quatro dezenas de combinações que estão sempre a rodar na loja, que abriu há cerca de um ano, e que podem ser encomendadas previamente no site. Há ainda um salame especial vegan, para que ninguém fique de fora no tal jantar em que pode fazer um brilharete ao levar este salame.