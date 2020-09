Alerta amantes da cozinha latino-americana: há um novo spot na cidade

Logo à chegada, o Lat.a, que é o mais recente projeto do Grupo Capricciosa, conquista pela decoração e ambientes meio tropicais - em tons verdes, amarelos e vermelhos - que nos transportam para qualquer um dos exóticos países da América Latina. É que este novo restaurante lisboeta inspira-se precisamente nesta cozinha, e apresenta-se como sendo uma das mais inovadoras propostas gastronómicas dentro deste registo. As margaritas, piscos e os daiquiris com que tanto sonhamos no Verão chegam-nos à mesa com uma rapidez assinalável, como sabores deliciosos a fruta fresca e a boa tequila. Para os mais aventureiros, o shot Te Quiero (€2) a meio da refeição faz-se acompanhar de todo um aparato que vai até à mesa (amigos que adoram surpreender amigos, esta sugestão é para vocês!), o que inclui usar o enorme chapéu mexicano enquanto se brinda.

Sugestões gastronómicas do Lat.a.

Mas vamos à carta: há salgados, ceviches e tacos para partilhar, que se materializam em sugestões deliciosas como pastéis de frango e catupiry com pico de galo (€5) empanadas de carne picante e linguiça (€5), ceviche clássico de peixe branco (€9) ou tacos de camarão com abacate (€7). Nos pratos principais, que se dividem pela carne e pelo mar, há picanha bem fina grelhada com arroz, feijão e farofa (€16), costela de boi na brasa com chiles, totopos ou frijoles (€15,50), moqueca de corvina (€16) ou ainda bobó de camarão (€15). Aos fins de semana, há boas razões para visitar o Lat.a, sobretudo porque nesses dias há feijoada brasileira para dois, feita com carne seca, bovino, entrecosto de porco, calabresa, barriga e orelha fumada que acompanha com arroz, feijão, couve, farofa e laranja (€35).

Sugestões gastronómicas do Lat.a.

A carta de cocktails é "obrigatória".

Nas sobremesas, o Romeu e Julieta (€5) ou ceviche doce de manga e papaia com sorvete de limão (€6) são ideais para cortar com os sabores fortes da carta.

Onde? Armazém CP Doca de Santo Amar, Lisboa Quando? Das 12h às 15h30 e das 19h à meia-noite. Reservas 21 093 5386 ou que@lata.com.pt.

Lat.a: a decoração também é inspirada na América Latina.