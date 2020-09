Joana Vasconcelos cria coleção de guloseimas gigantes

É a segunda vez que Joana Vasconcelos desenha uma coleção para a Roche Bobois, e o resultado não poderia ser mais à sua imagem. Sofás coloridos, de proporções grandes, a fazer lembrar autênticas guloseimas apetecíveis (e sobre os quais nos apetece de imediato estiraçar), tapetes redondos e amplos cheios de cores e motivos alusivos às obras mais conhecidas da artista, e ainda vários objetos adornados de rendas e crochets feitos com delicadeza por mulheres na pequena ilha do Corvo, nos Açores.

Os conjuntos "Linda-a-Velha", compostos por uma cadeira (desenhada por Song Wen Zhong, 2009) e uma mesa de cocktail (por Cédric Ragot, 2006) são revestidos em crochet de algodão feito à mão, e surgem em versões 100% brancas ou totalmente multicolores.

Mas as atenções, ao entrarmos na loja da marca na Avenida da Liberdade, viram-se todos para os coloridos e já icónicos sofás modulares Mah Jong que apresentam almofadas que servem de encosto móvel, e se ajustam conforme o nosso desejo. Os sofás foram inicialmente desenhados por Hans Hopfer (em 1971) e são agora reinterpretados e "rebaptizados" de "Paisagem" por Joana Vasconcelos, numa versão revestida a crochet de lã feito à mão (cada set custa 170 mil dólares).

Há ainda a reinterpretação de duas poltronas: a Dissipação, com design original de Roberto Tapinassi & Maurizio Manzon (de 2005) em tons de azul, e a Wicca de Cécile Maia Pujol (de 2014) em tons de roxo, ambas adornadas com crochet e ornamentos variados. E ainda um vaso decorativo Éclair (desenho original de Cédric Ragot, 2010).

Em todas as peças, a essência do design original permanece intacta. A coleção foi exibida pela primeira vez em maio passado, no atelier da artista, como parte integrante do ARCO. Agora, as peças estão disponíveis em todas as lojas físicas da Roche Bobois ou por encomenda, através do site.



Veja o vídeo, com entrevista à artista em cima.