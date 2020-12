6 novidades para adoçar a quadra festiva (uma delas com folhas de ouro)

Depois de espalhar os seus encantos por Londres, a marca Brigadeiro Lx Gourmet chega a Portugal pela mão de Roberta Medina, Kátia Hickmann, Catarina Marques Vieira e Lucas Nogueira. Especializada em brigadeiros, tudo gira à volta deles, dos naked cakes aos mais tradicionais: aqui, o chocolate é o rei da festa. A marca preparou uma edição especial de natal que inclui caixas de brigadeiros alusivas à quadra, e que têm os sabores: tradicional, negro, casadinho, branco, palha italiana, limão, amargo com pistachio, coco, churros e nozes - que já podem ser encomendados online pela página de Instagram e Facebook (@brigadeirogourmetlx) e, em breve, pelo site, em caixas de vários tamanhos/quantidades que variam entre os 4 e 50 brigadeiros (€5 a €67,50).

Brigadeiro Lx Gourmet

Também há brownies, cookies artesanais e bolos caseiros ao gosto de cada um (bolo UAU, naked nake, bolo tradicional e bolo Vulcão), com possibilidade de escolher o tamanho, o sabor da massa (entre manteiga, chocolate ou cenoura) e da cobertura e recheio de brigadeiro.

Brigadeiro Lx Gourmet

Quando Carolina Henke, da Brigadeirando, e Susana Santos, da Le Mot, pensaram em juntar-se para criar uma edição especial de natal, sabiam que o resultado só poderia ser doce.Assim nasce a Les Gourmandises, uma coleção exclusiva que une os doces artesanais da Brigadeirando às t-shirts LE MOT inspiradas em Paris. No atelier-cozinha da Brigadeirando explorou-se a tradição francesa, dando origem a paris brest com massa pâte à choux e recheado de brigadeiro de lima e framboesas (€5,50), brigadeiros crème brûlée feitos de leite condensado, vagem de baunilha e uma camada crocante de açúcar (€1,75 cada), uma tartelette francesa de massa sablé recheada de brigadeiro de caramelo salgado com figos (€5,50) e uma barra de chocolate de 1kg recheada de brigadeiro de caramelo salgado (€50).

Le Mot x Brigadeirando

Cada um destes doces traduz-se, depois, nas quatro t-shirts de edição limitada (€45) em algodão orgânico da LE MOT com as palavras "sucré", "le chocolat" e "à la française" estampadas numa paleta de eclética. Os bolos especiais desta parceria estarão disponíveis online e na loja da marca no Lx Factory, enquanto a edição limitada de t-shirts em algodão orgânico Le Mot desta parceria estará disponível no site oficial da marca, estando algumas unidades também à venda na loja Brigadeirando.

Le Mot x Brigadeirando

Landeau Chocolate

Landeau Chocolate

Salamaria

Da panóplia de sabores e combinações, há a versão do

(que surge em três versões: 50% cacau, 70% cacau ou chocolate branco) mas o que nos pisca o olho na tal vitrine são mesmo as ousadas criações que resultam em

. É só escolher o seu preferido.

Salamaria

Há dez anos que esta marca faz as delicias dos apreciadores de chocolate. Aquilo que começou por ser uma pequena loja no Lx Factory é agora um dos bolos preferidos dos portugueses, feitos exclusivamente com chocolate. Disponível em formato pequeno (€23, 700 gramas), médio (€35, 1,5kg) ou à fatia (€3,50) o famoso bolo de chocolate Landeau está agora disponível para entrega em Lisboa e Oeiras, podendo ser encomendado e levantado na lojas físicas, que são atualmente no Lx Factory, no Chiado (rua das flores, 70) e no Espaço Gourmet do El Corte Inglés. Salamaria , no Lx Factory, que também pertence a Carolina Henke da Brigadeirando, preparou os melhores packs de salames para o Natal. Em edições de quatro sabores ou de um só, decoradas com motivos alusivos à quadra natalícia, é possível personalizar cada encomenda através do site ou indo à loja.

Chef Panda



Conhecido pelas suas famosas bolas de berlim recheadas, o Chef Panda tem bolas de berlim personalizadas (a partir de €6,99) com mais de dez sabores disponíveis (sendo os bestsellers Kinder, doce de ovo e Oreo). Além de doces e salgados, agora também exista a Doces Sem Glúten, uma nova secção onde se inclui o bolo de chocolate sem glúten (€24,99). O Chef Panda entrega também doces e salgados, como pastéis de nata ou bolas de carne. As encomendas são realizadas através do site e é possível escolher o horário de entrega. As entregas são grátis no horário das 9h às18h, em Lisboa, Porto e Setúbal e são feitas no dia a seguir à encomenda.

Chef Panda

Bolo Rainha do The Oitavos



Uma criação original do chef Joaquim Sousa para encomendar até 6 de janeiro, o bolo rainha do hotel The Oitavos, em Cascais, é o presente perfeito para os mais gulosos. Preparado com massa de bolo lêvedo, introduz alguma contemporaneidade à tradição ao levar folhas de ouro comestível, pistácio, figos e framboesas. Esta edição especial está disponível para venda sob encomenda (para take-away ou home delivery), custa €35 (cerca de 1kg de peso).

Bolo rainha com folhas de ouro do The Oitavos