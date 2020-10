O outono traz-nos 20% de desconto nestes hotéis

A chegada do outono significa chegada de descontos para os NEYA Hotels. Para nos acompanhar nos passeios pelas cidades de Lisboa e do Porto, estes oferecem 20% de desconto numa estadia com o mínimo de duas noites. Para além do desconto, a estadia de crianças até aos 12 anos é gratuita e oferece tratamento VIP à chegada do Hotel. Ambos os hotéis disponibilizam o serviço de pequeno almoço buffet ou no quarto, sem custos adicionais.

Quarto NEYA Porto Hotel Foto: NEYA Hotels







O NEYA Porto Hotel, o "quatro estrelas superior", é a junção ideal entre a tranquilidade do Douro e o ambiente citadino do Porto, com três vistas disponíveis – rio, claustro e jardim – que podem ser apreciadas do rooftop do hotel. Este, tem a componente histórica que o envolve, porque pertence ao Convento de Mochique. O NEYA Porto Hotel é mais amplo, e tem disponíveis 124 quartos, 12 deles são suítes.



Suite do NEYA Lisboa Hotel Foto: NEYA Hotels

Para aproveitar os dias na capital, o NEYA Lisboa Hotel, conhecido pelo conceito de sustentabilidade, está situado no centro da cidade de Lisboa, com a componente da boa localização, perto de lugares históricos. Este possui 76 quartos, e 4 são suítes.

Os dois hotéis premiados dispõem de restaurante, spa, salas de reuniões e estacionamento.