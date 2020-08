Ir ao paraíso e voltar

Na costa sul da ilha de São Miguel, perto da cidade de Lagoa, onde antes havia um pasto, nasceu há cerca de um ano o Sul Villas & Spa. Um projeto hoteleiro muito especial que se deixa envolver pela Natureza, com vista sobre a Baía de Santa Cruz e onde ainda se ouve o sino da Igreja a cada quarto de hora.

De frente para o oceano Atlântico e ao som do bater de ondas que fluem até ao infinito, este edifício de arquitetura contemporânea, assinado por Rui Sabino de Sousa, da SAL Works (um gabinete de arquitetura baseado em Ponta Delgada), desenha-se em linhas simples com espaços amplos e o branco como cor principal. Recomendado tanto para escapadas românticas como férias em família, tem 12 suites e três tipologias de alojamento. Cada suite é como uma pequena casa independente com terraço, kitchenette, sistema de som Bluetooth e wi-fi. As seis Junior Suites Standard têm uma tipologia de studio. Cada uma das quatro Junior Suites goza também de uma pequena piscina privada e aquecida no terraço, uma zona de estar e ainda um pequeno jardim com um duche exterior. Há ainda duas Prime Suites com quarto com cama de casal, quarto de vestir, sala de estar com sofá cama, casa de banho com duche e banheira e jacuzzi no terraço.

Este é o primeiro projeto de Rodrigo Herédia a solo na área da hotelaria. O surfista que foi campeão nacional em 1993 e campeão europeu em 1997 tem ligação aos Açores desde a infância. A sua influência faz-se sentir, nomeadamente, na decoração, que foi toda pensada pelo dono e está relacionada com o mar. Na sala do restaurante, onde se toma o pequeno almoço, é possível ver algumas destas peças de decoração a completar a vista para o mar. Em baixo, no exterior, a piscina infinita convida tanto a um mergulho como a um simples momento de apreciação da paisagem. Ao lado, uma plataforma coberta é ideal para convívio ou para uma aula de Ioga. No meio da vegetação, e a partilhar a vista privilegiada dos restantes espaços do hotel, esconde-se uma cabana pensada para um momento de reflexão ou para uma massagem imersiva. O spa conta com salas de massagens e uma sala com duche Vichy com Aromaterapia e cromoterapia. A influência dos Açores também se faz notar aqui, através dos produtos da marca açoriana Essentia Azorica, feitos à base de plantas autóctones.

Em outubro de 2019, quando visitamos o Sul Villas & Spa o mundo era diferente e desde então muito aconteceu. Com ordens de recolhimento e turistas proibidos de viajar, o hotel esteve fechado, mas reabriu no passado doa 15 de junho igual a si próprio, mas com cuidados de saúde e segurança acrescidos. Como por exemplo a adesão ao selo Safe & Clean, instituído pelo Turismo de Portugal segundo o qual implementa todos os procedimentos de segurança e higiene recomendados.

Uma ida a São Miguel não fica completa sem uma visita a uma estufa de ananases, a uma plantação de chá (como a Gorreana), uma lagoa (como a de São Brás) ou a um miradouro (como o Santa Iria) num passeio em que o tempo parece não ter pressa em passar e em que a paisagem se pinta em infinitos tons de verde. Só faltaram mesmo as hortênsias em todo o seu esplendor e paleta de cores. Mas isso ficará para uma próxima viagem….

Preços médios de estadia por noite: 200€ nas Júnior Suites Standard, 280€ nas Júnior Suites com piscina aquecida e privada, 350€ nas Prime Suites. Reservas feitas para reservations@sulvillasazores.com ou no telefone 296 247 630. Saiba mais aqui.