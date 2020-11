Guia para sobreviver aos próximos dias em casa

Se está entre as pessoas que quase enlouquece por estar em casa ao fim de semana, seja porque se envolve em todas as tarefas domésticas e mais algumas ou que começa receitas complicadíssimas que depois nunca têm fim, temos boas novidades. Não tem que fazer nada disso, pelo menos este fim de semana. Desfrute da sua família (sem aglomerados!), veja a sua série favorita, organize à distância os seus presentes de natal e descontraia. Criámos um roteiro de sugestões para ocupar os próximos dias na maior calma e tranquilidade.

Descomplicar o pedido para jantar

Além das já conhecidas Uber Eats ou Glovo, a novidade do momento é a Cookoo, uma aplicação que entrega de uma vez só todos os seus pedidos, mesmo que sejam de restaurantes diferentes. É precisamente isso que distingue esta aplicação, e o facto de ter encontrado restaurantes que não estão em todas as outras, como a United Burguers, a Pokay, a Rosita, a Tortto, a MOM ou a ZAO, que também percorrem as várias gastronomias, da mexicana à asiática, sem esquecer a portuguesa. Há ainda uma secção de sobremesas e bebidas com o cunho Cookoo, que podem ser adicionadas a qualquer pedido. Basta agendar uma hora e a refeição é-lhe entregue à porta.

Cookoo, a app para mandar vir comida de vários sítios de uma vez só.

Apoiar os restaurantes. Como? A comer!

Com a redução dos horários, os restaurantes tiveram de se reinventar e apostaram em serviços com descontos. Com as suas refeições caseiras que incluem quase sempre iguarias portuguesas como lombinhos de porco com migas ou arroz de perdiz, o Pateo tem 20% desconto em todos os pedidos take-away (recolha em loja), e acaba de lançar um site de encomendas online. Um bónus? Tem desconto de 20% em toda a carta, incluindo bebidas, para fizer uma reserva entre as 19h e as 19h30. O mesmo vale para a Nova Peixaria e para o Arigato, que também um novo site e os mesmos descontos.

O Pateo tem 20% desconto em todos os pedidos take-away (recolha em loja), e acaba de lançar um site de encomendas online.





Se lhe apetecer viajar por outras culturas gastronómicas, há sempre o menu versátil da Doca de Santo, que entrega em Lisboa com pedidos superiores a €35; a degustação dos paladares da América Latina do LAT.A, que entrega via Uber Eats ou a comfort food do Popolo, também disponível nesta plataforma. Se os apetites forem mais virados para o marisco, pode optar por usufruir do cabaz preparado ao pormenor pelo chef Manel Perestrelo, do restaurante BOATO que contém tostas finíssimas, manteiga de algas, presunto pata negra, ostras, 1 sapateira cozida ao lado de camarão e percebes cozidos com a oferta de uma garrafa de QURA pelo valor de €70.

O chef Manel Perestrello, do Boato, irá preparar uma mariscada para casa.

O A-BAO-T traz-nos os pãezinhos asiáticos recheados a casa e o Olívia permite-nos escolher uma (ou mais!) entre as suas 11 opções de hambúrgueres.Este fim de semana e no próximo, na região da grande Lisboa e Cascais, o Bairro do Avillez entrega em casa o seu emblemático prato cozido à portuguesa, sem taxa de entrega, e com um pedido mínimo de 2 doses (custam €25 cada). A chef Marlene Vieira, do Zumzum Gastrobar, oferece a possibilidade de levar para casa almoços e jantares com 30% de desconto a quem provar a sua nova sugestão de pequeno-almoço (aos sábados e domingos, das 8h ao meio-dia).

A feijoada do Bairro do Avillez, que pode ser entrega gratuitamente caso seja encomendada em dose dupla.

Chef em casa

Se sonha com sushi, ao ponto de querer um sushiman privado para lhe preparar o almoço ou o jantar, esta novidade é para si. A Arigato, por exemplo, apostou num serviço de chef em casa. Consiste em proporcionar jantares em família com um dos chefs de sushi do restaurante mediante marcação. Além disso, a Arigato lançou de um site de encomendas online com entregas próprias e opção de recolha em loja.

Let’s have a drink?

Se não prescinde de uma boa cerveja artesanal a acompanhar o jantar, está na hora de experimentar o serviço de entregas do restaurante IRISH&CO (via Uber Eats) e escolher a sua bebida preferida para o fim de semana. Neste território, também a Dionísio é uma boa opção, que é uma adega virtual disponibiliza vinhos de produtores portugueses. O melhor? É que lá encontramos propostas vinícolas que vemos em restaurantes, mas que não costumam ocupar as prateleiras de venda a retalho.

Isolar-se num hotel

Se não se conforma com a ideia de ficar em casa, e prefere ficar a trabalhar por estes dias, esta sugestão é para si. Com o teletrabalho obrigatório na grande Lisboa, o hotel PortoBay Liberdade desenvolveu pacotes para reserva de quartos durante o dia, com toda a segurança, privacidade e conforto. A proposta é válida até 28 de fevereiro e inclui reserva do quarto das 8h00 às 19h00, pequeno-almoço executivo, garrafa de água e facilidades de chá e café, estacionamento, wifi gratuito, menu do dia para o almoço, acesso ao ginásio e piscina interior do hotel. Ou seja, pode literalmente mudar-se para este hotel.Os preços começam nos 110,00€ por dia, mas são mais vantajosos na reserva de pacotes de 5, 10 dias ou mais dias.

O PortoBay Avenida da Liberdade propõe um regime de teletrabalho descontraído e relaxante.

Tirar uns dias para relaxar

Também o grupo Onyria criou um programa especial para os fins de semana de recolher obrigatório, com o famoso restaurante Monte Mar Cascais a transferir-se para o





Mimos para as mães



: nydus white, nydus silver, nydus gold e nydus cream, todos oferecidos em casa da família interessada. Pode até experimentar a massagem do bebé. Saiba mais no site da Nydus.



Farmácia 24h sob 24h



Embora existam farmácias abertas 24h, com o confinamento mais vale descomplicar. A As enfermeiras responsáveis pela Nydus, Nicole Silva e Rute Guterres, decidiram apostar num projeto que apoia não só mães em pré e pós parto como famílias. O projeto oferece 4 pacotes disponíveis , todosda família interessada. Pode até experimentar a massagem do bebé. Saiba mais no site da Nydus.Embora existam farmácias abertas 24h, com o confinamento mais vale descomplicar. A Para-farma é o site que não pode deixar de visitar: além de ter os melhores cuidados, sem ter de sair de casa, ainda oferece aconselhamento. Aqui há de tudo: c osmética, produtos para mãe e bebé, soluções de saúde e bem-estar, num único espaço.

, de forma a proporcionar um almoço de qualidade e com toda a segurança de saúde pública, sem pressas e com a possibilidade de os clientes usufruírem de todos os serviços deste que é um dos mais emblemáticos hotéis da zona de Cascais, recentemente remodelado, com dormida em quarto duplo e pequeno-almoço incluído.

Adeus tarefas domésticas

Sabia que basta um clique para que venham a casa buscar-lhe roupa para lavar e engomar? A aplicação Dona Rosa promete facilitar-nos a vida, ao tratar-nos da roupa, da lavagem à engomadoria. Sem ter de pôr um pé na rua, a sua roupa é lavada e entregue de acordo com a sua disponibilidade e agenda.

Dona Rosa, uma app para lavar e engomar roupa.

Programa para as beauty junkies