Usa o protetor solar de corpo na cara? Este é o motivo por que não deve fazê-lo

Não é grave, mas os especialistas indicam que é preferível tomar precauções. Se tem por hábito usar o protetor solar de corpo na cara, saiba que, de acordo com os dermatologistas, o ideal é mesmo ter um produto adequado para cada uma dessas regiões, uma vez que as fórmulas desenvolvidas para serem usadas no corpo são mais oleosas e mais pesadas. À CNN Brasil, uma reportagem conduzida pela agência noticiosa Einstein junto de vários dermatologistas confirma que "ao usar o protetor solar do corpo no rosto, a pele pode ficar mais oleosa", favorecendo o aparecimento de acne em quem tenha tendência.

"Os protetores solares desenvolvidos para o rosto são muitas vezes hipoalergénicos (isto é, sem óleos), o que significa que não vão entupir os poros. E também podem incluir outros aditivos que os tornam mais suaves para a cara", explica a dermatologista Marisa Garshick ao Business Insider.

Quais são, então, as principais diferenças entre protetores de corpo e de rosto? A maioria dos protetores solares, seja qual for a região para a qual foram desenvolvidos, têm perfis de ingredientes semelhantes, de acordo com Angela Casey, dermatologista, citada pelo Business Insider. Se, por exemplo, estiver na praia e não tiver consigo um creme desenvolvido especialmente para a cara, será sempre preferível proteger-se com creme do corpo do que não usar nada. "Se for tudo o que tem consigo, use-o na pele exposta ao sol, incluindo o rosto."

No entanto, os protetores faciais são formulados com ingredientes mais suaves e com benefícios específicos. As fórmulas mais sofisticadas traduzem-se em preços mais altos, e com razão. "É comum encontrar silica ou amido de tapioca porque absorvem o óleo. Por vezes, os protetores de rosto também contêm ingredientes anti-envelhecimento e que beneficiam a pele", explica ao Huffpost Elaine Kung, dermatologista.

Para quem tem uma pele com tendência acneica, há certos ingredientes que convém mesmo evitar. Óleo de jojoba, manteiga de karité, ésteres dos ácidos gordos de óleo de coco, silicones ou ceras, indica a mesma especialista.

"A principal diferença entre o protetor solar facial e o protetor solar corporal é a facilidade da aplicação. Os protetores solares que aplicamos no corpo têm de ter um alto FPS, e precisam de ter uma boa resistência à água, uma vez que é mais difícil reaplicá-los", conta Fabiana Wanick, Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica, à L'Oréal Brasil.

A especialista confirma que o protetor solar de corpo, quando aplicado na cara, aumenta a probabilidade de desenvolver erupções cutâneas, irritações e foliculite, uma infeção que se manifesta em pequenas espinhas com ponta branca nos folículos pilosos.