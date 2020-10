Deixe-se levar pela doçura destes bolos

Chegou finalmente o tempo dos lanches com direito a chá e bolos. A Brigadeirando, na Lx Factory, tem novidades caseiras, inspiradas nas receitas que passam de geração em geração. Tradicionais com um twist, os bolos são feitos no atelier-cozinha da marca, sempre "com todo o amor" e com a cobertura de brigadeiro que lhe é característica.



Bolo caseiro de cenoura com cobertura de brigadeiro tradicional Foto: Brigadeirando









Apresenta vários sabores de fazer água na boca: do clássico bolo de cenoura ou chocolate aos mais fora do comum como o bolo de banana e brigadeiro de caramelo, bolo de milho coberto de brigadeiro de chocolate branco ou bolo de lima e mirtilo com cobertura de brigadeiro de lima, €18 cada.

A Brigadeirando está aberto todos os dias, das 13h às 18h na Lx Factory, Rua Rodrigues Faria, 103, Alcântara.