A pensar num fim de semana fora? Os Hotéis Vila Galé estão com descontos até 20%

Férias nunca são demais, por isso a Vila Galé está de volta com descontos até 20% para este outono. Podemos usufruir desta campanha em qualquer Vila Galé de norte a sul de Portugal, até dia 21 de dezembro.



Os descontos variam consoante a estadia, reservas de duas noites contam com 10%, três noites têm 15%, e se optar por quatro ou mais noites, usufrui de um desconto de 20%, com o pequeno-almoço incluído no preço. Se preferir alojamento com meia-pensão, tem a oferta de bebidas selecionadas.



O spa do Vila Galé Sintra Foto: Vila Galé

Se usufruir da campanha que vai até meados de dezembro, pode acumular pontos com as vantagens do clube de fidelização da Vila Galé, que funciona como um cartão de sócio.

Os hotéis Vila Galé mantêm a habitual flexibilidade de cancelamento, que permite a que os cancelamentos sejam efetuados até 48h antes do início da estadia, gratuitamente.

Vila Galé Braga Foto: Vila Galé

Se aproveitar para fazer umas mini-férias em família – crianças até aos 14 anos não pagam, se ficarem no quarto com os pais.

As reservas podem ser feitas no website da Vila Galé, através do e-mail portugal.reservas@vilagale.com ou pelo número de telefone212 460 650.