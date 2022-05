Tacos & margaritas no Las Malqueridas

Aqui, tudo gira à volta dos deliciosos tacos mexicanos al pastor, porque os há em todo o país (é a única variedade que se encontra por todo o lado), confeccionados pelo experiente chef Gabriel Rivera. Chegam à mesa numa tortilha de milho ou de trigo, e os tacos al pastor (€2) são recheados com carne de porco marinada, ananás, cebola e coentros, e também podem levar queijo (nessa versão, €2,50). O menu é simples, como se quer por estas bandas, e descomplica a escolha. Há tacos de cogumelos para os veganos (com as variedades boletus, Paris e shitake), e ainda as quesadillas feitas com queijo mexicano, perfeitas para fechar os petiscos.