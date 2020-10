Wanderlust, o festival de wellness está de volta

O festival, que acontecia em 60 cidades (40 delas, nos Estados Unidos), foi reduzido a 17, na Europa e adaptou-se à realidade da pandemia.

Na apresentação em Portugal, Nuno Silva Carvalho explica que o facto de o Wanderlust acontecer online, mas também fisicamente, é importante para demonstrar que é possível organizar eventos com segurança.

O dia começa com a "masterclass" de ioga ao ar livre, que vai ser dada pelos professores de ioga Lea e Tarik. À tarde, haverão mais aulas de ioga, meditação guiada por Rute Caldeira e a participação especial de Cuca Roseta – que vai resultar da fusão entra a meditação e o fado.



O programa conta ainda com "talks" sobre bem-estar e vida saudável, e um tema que, tal como nos revelou Nuno Carvalho, olha para o "wellness como forma de reset" – como é que podemos fazer um reset ao mundo, à atual circunstância que vivemos através do wellness? (…) Quisemos fugir um bocado às temáticas relacionadas com a Covid-19 porque achamos que está toda a gente farta, precisamos é de sair disso." Podemos contar com Cátia Curica, Cuca Roseta, Filipa Veiga, Sofia Mano, Joana Limão e Inês Gaia como speakers.

Participação especial de Cuca Roseta – "que vai resultar da fusão da meditação com o fado" Foto: D.R.







As entradas são gratuitas, mas durante a inscrição, pode doar-se um montante aos professores de ioga através da Event Pride. Nuno Carvalho explica que "ahamos que em termos económicos, as pessoas não estão muito bem. Há aqui um gap de recursos, e acho que é uma missão importante para a Wanderlust provar que os eventos podem voltar a acontecer e este ano não quisemos de forma alguma estar a cobrar bilhetes às pessoas".



Wanderlust Foto: D.R.





Seguindo as medidas da Direção Geral de Saúde, o Wanderlust vai decorrer em espaços abertos, o check-in é processado com a medição de temperatura e disponibilização de dispensadores de álcool gel pelo recinto. A lotação foi alterada, de 3500 pessoas para 900. "Mesmo com essas 900 pessoas, nós quisemos repartir o evento todo para não haver um aglomerado de gente". Pelo que, a parte da manhã das 9h30 até às 12h00 vai juntar 200 participantes. No entanto, quem não conseguir lugar na primeira sessão pode reservar lugar numa das aulas da parte da tarde com os professores Filipa Veiga, Sara Hu, Isa Guitana, Lisa e Nazareno Grisolia, ou acompanhar a transmissão em direto no Facebook Live ou na plataforma, onde o acesso será live e global.



Apesar do medo, as 200 vagas da manhã "esgotaram em 18 minutos", como nos disse o produtor do evento em Portugal. Cada pessoa vai estar a três metros do tapete do lado..

Os podcasts correspondentes vão estar disponíveis no Spotify, AppleMusic bem como no portal da Wanderlust.



Veja aqui o programa completo:



9:30h – 10:30h - Lea e Tarik

10:30h – 11:15h - Rute Caldeira e Cuca Roseta

11:15h – 11:30h - Viagem Sonora by Drum Bowls

11:30 – 12:30h - Talk * Bilhetes Tetley: 5 duplos

12:45h – 13:45h– Filipa Veiga

14:00h – 15:00h- Isa Guitana

15:15h – 16:15h – Sara Hu

16:30h-17:30 – Lisa e Nazareno





Espaço Tea Garden, Tetley - Programação Talks

14:00h - Cuca Roseta e Rute Caldeira - "Quem sou eu?"

15:00h - Sofia Mano - "Respiração e sua importância no nosso bem-estar"

16:00h - Inês Gaya - "Novos Tempos e uma Nova Consciência a Nascer"

17:00h - Filipa Veiga - "Mudanças como algo necessário para evoluirmos e crescermos"