Infame. O restaurante onde pode viajar pelos sabores do mundo

Cheio de história e cultura, o restaurante Infame, em Lisboa, oferece a quem por lá passa uma degustação de múltiplos sabores inspirados pelo mundo, mas nunca "abandonando as suas raízes locais". Repleta de originalidade e algo eclética, a carta está entregue ao chef André Rebelo.

Uma panóplia de opções para diferentes ocasiões, é isto que pode esperar deste restaurante com opções de brunch, almoços e jantares à carta, snacks a meio da tarde e ainda um bar para desfrutar de uns belos cocktails gelados, perfeitos para "combater" o calor que se faz sentir na capital. Para além disto, pode também contar com pratos especiais no menu executivo que custa apenas €14.

O bar do restaurante conta com uma obra de arte do artista Bordalo II. Foto: D.R

Nas entradas são várias seleções, desde uns maravilhosos croquetes de novilho com mostarda de mel e especiarias (€9,50), um pica-pau de atum (€13) ou ainda uns ovos rotos de camarão (€14,50).

Depois de já ter saciado um pouco a fome que tinha desde o pequeno-almoço, passamos para os pratos principais, com opções de carne, peixe e também vegetarianas. Nas carnes destaca-se o "Steak With a Plan", um bife da vazia acompanhado com esparregado, salteado de batatas, cogumelos, chalotas e molho caseiro (€25). No peixe não passa despercebido o arroz de sapateira com camarão tigre (€25) ou o polvo com batata doce (€23). E para quem deseja uma opção sem carne ou peixe, pode optar entre o prato de couve coração grelhada com arroz selvagem e pesto de abóbora (€14) ou a opção de batata doce com ovo a baixa temperatura, grão e espinafres (€14).

Os ovos rotos com camarão e presunto são também um dos best sellers do restaurante (€14.5). Foto: D.R

Para terminar, nada melhor que um bom doce de sobremesa como um cheesecake cozido de frutos vermelhos (€6,50), um pudim abade de Priscos (€7) ou uma simples fruta laminada (€4).

Para além destes pratos disponíveis no menu, há ainda diversas opções para um maravilhoso brunch a meio da manhã com as amigas.

No brunch pode saborear umas panquecas de caramelo salgado com gelado de baunilha e avelã torrada (€5.5). Foto: D.R

Onde? Largo do Intendente Pina Manique, Nº4, Lisboa Reservas aqui ou por telefone +351 218 804 008