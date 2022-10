Iniciativas que apoiam a luta contra o cancro da mama

Outubro é dedicado à luta contra o cancro da mama. Às histórias das suas poderosas sobreviventes e ao contínuo apelo a que mulheres, e também homens, façam um rastreio regular. Em Portugal, há várias formas de apoiar e chamar à atenção para a causa.



Dama de Copas

Primeiro: a Dama de Copas é uma loja especializada em Bra Fitting e consultoria de lingerie, cuja missão é ajudar na escolha do soutien ideal para cada mulher. Este ano, a marca portuguesa aliou-se à Associação Evita (que representa os portadores de mutação genética com alto risco para o cancro) com o objetivo de dar a conhecer o percurso de luta e recuperação de três mulheres que sobreviveram ao cancro da mama, a fim de alertar tanto para o rastreio, mas também para a vida que existe para lá do cancro e de como o soutien adequado faz toda a diferença.

O serviço Bra Fitting Rosa da Dama de Copas é gratuito e "indicado" para todas as mulheres e tipos de corpo, incluído quem teve de se submeter a mastectomias, quem utiliza próteses mamárias ou quem passou por uma reconstrução mamária.

Glooma



A Glooma é uma startup de saúde digital, especializada na prevenção do cancro da mama e vencedora do prémio RISE for Impact, da Casa do Impacto de Santa Misericórdia de Lisboa. Criou um inovador aparelho médico de rastreio à doença em questão, que é doméstico e portátil – o SenseGlove. Trata-se de uma luva com sensores piezoelétricos que deteta anomalias no tecido mamário, e que ajuda a complementar o tão importante processo de auto-palpação, fulcral para um diagnóstico precoce.

Protótipo 3D da SenseGlove Foto: Glooma

Hey Harper



Este ano, a marca de acessórios aliou-se à associação Breast International Group (BIG) numa campanha de sensibilização contra o cancro da mama. Trata-se de uma associação que atua nas diferentes áreas de investigação da doença (prevenção, diagnóstico precoce e tratamento) e que conta atualmente com três iniciativas - a Big Metastic Breast Cancer GPS, a Big Time For Baby e a Big Radio Turning.



Como tal, a Hey Harper criou uma coleção especial composta por três colares com pendentes que aludem a mastectomias e às diferentes realidades de cada mulher. A marca compromete-se a doar 50% do valor total dos colares vendidos à associação BIG, que depois será dividido pelas três áreas de investigação. Os colares Fearless, Victory e Strength têm o valor de €50.

Colares Fearless, Victory e Strenght, €50 cada Foto: Hey Harper

Kiabi



Tal como nos anos anteriores, a Kiabi veste-se de rosa no mês de outubro para sensibilizar quanto ao cancro da mama e contribuir financeiramente na luta contra a doença, através de doações à Liga Portuguesa contra o Cancro. A marca francesa criou uma coleção que celebra o empoderamento feminino: uma série de soutiens pós-cirúrgicos práticos, confortáveis e giros para as guerreiras. A quimioterapia é agressiva para a pele e, por isso, peças feitas de materiais suaves e naturais são essenciais. Os soutiens são de algodão, licra ou micro-licra e contam com fecho na parte da frente, fáceis de vestir e despir, e copas forradas para um melhor suporte do implante. O design é mais "subido" para esconder qualquer cicatriz e com padrões idênticos aos de coleções standard.

A par disto, encontramos novas t-shirts e sweatshirts com mensagens fortes e positivas, e um soutien desportivo concebido para que as mulheres possam continuar a fazer exercício físico mesmo durante os tratamentos contra o cancro da mama. Na compra de cada peça com símbolo de um laço cor-de-rosa será doado €1 à Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Coleção dedicada ao Outubro Rosa Foto: Kiabi

A campanha é válida para todas as peças cor-de-rosa Foto: Torres Novas

É o segundo ano que a marca de têxteis de banho se alia ao movimento Outubro Rosa, com doações à(APAMCM). Até ao fim de outubro, 20% das vendas de qualquer artigo cor-de-rosa, comprado quer em loja física quer online , será revertido para a associação em questão.A APAMCM presta, de forma gratuita, tratamentos de fisioterapia a utentes em estado estado pós-cirurgico ou que realizaram reconstruções mamárias, em casos de cancro da mama, além de promover a prevenção da doença e a importância de um diagnóstico precoce através de ações de sensibilização e atividades lúdicas.

Joaquim Chaves Saúde



A clínica de saúde criou uma linha direta, no Whatsapp, exclusiva para a marcação de rastreios ao cancro da mama, parte da sua campanha de sensibilização "Consigo na Luta Contra o Cancro da Mama". O processo é simples e contará com o apoio de profissionais do grupo para ajudar na marcação, através de uma prescrição direta do médico para a realização de ecografia mamária e mamografia, evitando assim a necessidade de se marcar uma consulta prévia.



Os rastreios irão decorrer durante o mês de outubro nas Clínicas de Miraflores, Cascais e Sintra e na Clínica Cirúrgica de Carcavelos. As marcações dos rastreios são feitas através da leitura do QR Code, disponível nos vários materiais da campanha, que direciona para a linha do WhatsApp.