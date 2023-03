Shopping de primavera. Batons nos tons tendência do momento

A futebolista desfilou para a marca do manequim Luís Borges, CALL ME GORGEOUS, ao lado do seu irmão Evandro e de nomes como Ivvi Romão, Cyber Tokyo, Lexa BlacK e Lola Herself. No fim, Nenny atuou. Acompanhámos a avançada do Benfica e estrela da seleção nacional da maquilhagem aos bastidores enquanto nos revelou alguns dos seus segredos e superstições.