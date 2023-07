Casamentos "Anti-Noiva". Uma tendência dos novos tempos

Agora a revolução de tendências virais do Tik Tok chega ao mundo das noivas. Isto, porque asque se estão a casar, estão a fazê-lo de forma bem diferente. Nesteshá muita, devido ao tema('Anti-Noiva').É certo que há muito que as coisas mudaram. Tem havido umae consequentemente nos casamentos, bem como nos vestidos de noiva. Este, que media a decência e a classe de uma mulher, para, uma declaração de intenção que se afasta do julgamento da pureza da mulher.Se nos anos 80 as almofadas de ombros chegaram aos vestidos de noiva, nos anos 2000 os vestidos justos com corte sereia foram tendência. Eis que agora,dizendo, e optando por vestidos curtos, tops e fatos. Acontece que houve, a protagonista da série O Sexo e a Cidade.Mas afinal,Se os casamentos tradicionais levam pelo menos um ano de preparação, os casamentos anti-noiva são precisamente o oposto. É a, maise com umde convidados. O que mais importa nestes novos casamentos é a festa e a partilha com a família e amigos. Ou seja, trata-se de umae pequena, um pouco ao estilo de Carrie Bradshaw quando se casou definitivamente com Big. Tudo o que são grandes banquetes, grandes prendas, decorações florais grandiosas e um vestido pomposo, é para esquecer.Falando em, eles variam de. Basicamente, qualquer coisa serve menos um vestido de noiva tradicional. Lembremo-nos do, os dois sozinhos no tribunal. Este é um dos grandes exemplos. O importante é ir. Oso vestido for midi ou longo o véu está mais do que ausente, enquanto nos curtos a sua presença é maior.Quanto à, diremos apenas que não há nada mais Millennial e Geração Z do que, como se fosse para uma revista, enquanto se comem hambúrgueres, deitados no sofá... Tudo o que é aparentemente mais banal, mas feito com alma de noiva. Olhemos para a descontração com que a cantora britânica Lily Allen casou... É isto.