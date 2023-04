Top 10 das peças e acessórios de moda mais procurados em 2023

Já não olhamos apenas para os desfiles das Semanas de Moda quando queremos perceber quais as tendências para as próximas estações. Agora, os nossos olhos voltam-se também para as redes sociais como o Tik Tok ou o Instagram, nas quais vamos buscar inspiração e descobrir o que, nos vários pontos do globo, está a ser mais usado. E é aí que, ao fazer scroll, reparamos numa série de repetição de peças nos diferentes perfis que seguimos.

Existem itens que inevitavelmente aparecem no nosso feed: as botas vermelhas, da MSCHF, que parecem ter sido roubadas de um qualquer desenho animado, foram calçadas por meio mundo e o resto do planeta escolheu o modelo Gazelle, da Adidas, para sair à rua, por exemplo. Pelo menos, é essa ideia com que ficámos, algures este ano, ao estar cerca de 2 minutos no Instagram. E, pelos vistos, não foi apenas uma impressão.

De acordo com o relatório da Lyst, uma plataforma dedicada à moda, utilizada por mais de 200 milhões de pessoas por ano, estes foram dois dos itens mais procurados nos primeiros meses de 2023. A estes, juntam-se a bolsa da Uniqlo - que veio provar que não é preciso muito dinheiro para seguir as tendências, uma vez que custa apenas 14,90 euros -, os óculos de sol de Rick Owens ou o body da Skims, a marca de Kim Kardashian.

Abaixo, pode ver o top 10 de peças que mais foram adicionadas ao carrinho de compras, segundo a Lyst, no primeiro quarto deste ano.