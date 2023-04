O regresso das Birkenstock, as sandálias adoradas por todos

No último verão, para onde quer que desviássemos a atenção, era impossível não vermos um par de Birkenstocks. E não é difícil perceber porquê. Numa altura em que o conforto era a prioridade - e desejo - de todos, o calçado raso e prático era a escolha mais óbvia. E estes it shoes da estação eram os primeiros a sair do armário, diretamente para os pés.

Prova disso foi a nomeação do modelo Boston para "sapato mais popular do ano", no Fashion Report da Lyst. De acordo com esta plataforma de compras mundial, a pesquisa por estas sandálias despretensiosas, que são uma ode ao conforto, aumentou 593% nos primeiros seis meses de 2022. E a tendência parece não querer abrandar: a procura por este par, na internet, continua a subir (conforme podemos ver no Google Trends, já agora).



aniversário de três dos seus modelos mais icónicos com uma coleção limitada. Madrid (que completa 60 anos), Arizona (50 anos) e Gizeh (40 anos) são as estrelas desta linha que chegará exclusivamente à loja online a 11 de maio.

Com a sua sola original - a verdadeira razão para qualquer par de Birkenstock ser a tentação de celebridades como Kendall Jenner, Gwyneth Paltrow, Hailey Bieber ou Tracee Ellis Ross -, as sandálias surgem em oito cores diferentes, com meias inspiradas numa estética vintage. Cada par é numerado e limitado consoante o ano de origem. Haverá, então, 1963 pares do modelo Madrid, 1973 do Arizona e 1983 do Gizeh.