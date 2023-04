Louis Vuitton x Yayoi Kusama, uma colaboração que é uma autêntica obra de arte

Ponto final, dois pontos, reticências, ponto cruz, ponto de açúcar, ponto de embraiagem, ponto cardeal. Há centenas de pontos na gramática, costura, cozinha, condução ou no globo. E o mesmo acontece na colaboração da Louis Vuitton com Yayoi Kusama: repleta de círculos - um padrão que inspira a designer japonesa desde a sua infância -, a segunda parte da coleção chega, agora, às nossas mãos, numa ode à ousadia e diversão, aliada ao saber-fazer da maison.

Designer japonesa Yayoi Kusama.

Depois do primeiro lançamento, já em janeiro deste ano, a casa francesa volta a estampar algumas das suas peças mais icónicas com os motivos que fazem já parte do ADN da artista. Além dos pontos, cujos "contornos expansivos, repetidos pelo infinito, são uma expressão do desconhecido, representando um universo sem limites”, e que ganham novas combinações de cores nesta linha de roupa e acessórios, surgem rostos, flores e abóboras. Este último elemento é já habitual nas obras de Kusama, tendo aparecido, pela primeira vez, em 1946, numa exposição na sua cidade natal, Matsumoto.

A coleção é composta por peças de vestuário para mulher e homem, sapatos, biquinis, perfumes e acessórios, como lenços, chapéus, cintos, gravatas, porta-chaves e carteiras. Os modelos estrela da insígnia, como a Speedy, Capucines e Multi Pochette, pintam-se, não só com formas redondas, em misturas de tons inesperados, mas também com faces que parecem ter saído de um qualquer desenho animado e flores quase hipnóticas.

Os produtos estão disponíveis, quer na plataforma online da Louis Vuitton, quer em lojas físicas selecionadas.