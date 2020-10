Constança Entrudo levou à ModaLisboa um pouco da Madeira

O terceiro dia da ModaLisboa contou com alguns destaques como AwayToMars, Béhen Lab, Duarte Lab, Constança Entrudo x Trimalhas Maze e Luís Carvalho.

A apresentação da nova coleção de Constança Entrudo decorreu na Estufa Fria às 16h30, e revelou-nos uma coleção primavera/verão 2021 tropical e exótica, sob o tema "The Garden Of Forking Paths", que foi criada com o apoio do Turismo da Madeira e da Trimalhas. A designer, natural do arquipélago da Madeira, centrou-se nas suas origens e levou-nos numa viagem até onde tudo começou.

Focou-se nas silhuetas que já lhe são familiares experimentando-as em novos materiais, "em padrões distópicos que falam de fragmentação e distorção", em que os tecidos parecem "botões de cerâmica" (colaboração de Vasco Futscher), como se lê no comunicado à imprensa.



A designer é especialista em criar tecidos a partir do zero, através da junção minuciosa de fios, criando peças especiais e únicas, que são feitas quase sempre, e 100%, à mão e com o maior detalhe. Os seus tons preferidos, ou seja, aqueles que apresenta quase sempre em todas as coleções, estão aqui presentes: roxo, amarelo, laranja e branco.



Veja o vídeo abaixo da sua coleção e as fotografias do desfile:

