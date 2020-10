"Bright": Luís Carvalho desconstrói a silhueta de forma criativa

Entre destaques como AwayToMars, Béhen Lab, Duarte Lab, Constança Entrudo x Trimalhas Maze, Luís Carvalho trouxe à ModaLisboa "BRIGHT".

A coleção "Bright" transmite o seu significado "brilhante", com peças claras, positivas, vivas e frescas. As peças de Luís Carvalho contam com novas silhuetas e novos materiais. Como explicou Luís Carvalho na transmissão LIVE da ModaLisboa, é o encontro entre os detalhes clássicos e os detalhes desportivos.

As silhuetas são estruturadas e volumosas e com cortes retos, os materiais usados foram linhos, tafetás e algodões e há a predominância dos tons alusivos às estações mais quentes, o branco, cru e azul marinho, com o rosa fluorescente.



Veja as fotografias do desfile "Bright", abaixo: