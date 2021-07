Friuli, a marca de duas amigas portuguesas que se inspira em sapatos venezianos

Vera Ribeiro, formada em Economia, e Sofia Stokes, formada em Gestão, são duas amigas que nunca pensaram trabalhar em Moda. Tiraram o mestrado em Finanças juntas e partilharam o programa Erasmus em Buenos Aires, Argentina. Nada previa que lançassem uma marca de calçado, mas foi precisamente isso que aconteceu em plena pandemia, quando o tempo livre as inspirou a começar uma aventura.

Friuli Classic, €78

"Ninguém diria, pelos nossos percursos, que iríamos fundar uma marca de sapatos", diz-nos Sofia, numa conversa via Zoom. "Na verdade, tudo começou com a minha estada em Itália, onde conheci os Friulane, uns sapatos tradicionais venezianos, que na altura já se usavam em Itália e que hoje estão por toda a Europa", conta Vera. "Sempre que a Vera vinha adorávamos os sapatos!" diz Sofia.

Friuli Mary Jane, €83

Vera e Sofia aprimoraram a ideia e decidiram criar a Friuli, nome que homenageia a região onde são feitos os Friulane, com lançamento oficial em dezembro passado, durante o Mercado Santos Collective. Os sapatos são feitos por artesãos Friulianos que criam sapatos feitos à mão desde 1953, com materiais 100% italianos.

Disponíveis em várias cores, os Friuli existem em três modelos intemporais, com exterior de veludo orgânico italiano, forro em algodão orgânico e sola em borracha reciclada. Há modelos femininos, como os Mary Jane (com fivelas) e os Classic, e um design para homem, o Casanova. A coleção cápsula do verão 2021, feita em linho, veludo e algodão, combina tons fortes como verde, rosa e azul e inclui um modelo às riscas. Os preços variam entre os €78 e os €83 e os sapatos estão à venda no site da marca.