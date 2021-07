Quem são os próximos stylists a chamar a atenção da Moda nacional?

Depois de aprenderem sobre todo o processo criativo de um editorial de moda, desde a análise das tendências até à pré-produção de editoriais, os finalistas do curso de styling da escola de modaapresentam os seus primeiros trabalhos. Os futuros talentos da moda nacional foram orientados por Susana Marques Pinto, fundadora da escola. Conheça os looks finais na fotogaleria.Maria RitaInês VarandasJoana CarvalhoL’Agence, Face Models, KaracterMaison Flare

Suit me

Stylist: Álvaro Delavechia

Modelo: Maren Zills

Agência: Face Models

Look 1: Fato Donna Noir, sandálias Zara/ Look 2: Calça Dino Alves, colete, gravata e sandálias Zara/ Look 3: Blazer Donna noir, body e sandálias Zara

Clueless Patterns

Stylist: Ana Dias

Modelo: Carina Mendes

Agência: Face Models

Look 1: Vestido Dino Alves, calças e sapatos Zara, brincos Parfois/ Look 2: Blazer e camisa Zara, calças Pé de Chumbo, sapatos Zara, brincos Parfois, colar da produção/ Look 3: Colete, camisa, saia e sapatos Zara, brincos Parfois.

Well Suited

Stylist: Laura Ribeiro

Modelo: Cátia Lopes

Agência: Face Models

Look 1: Camisa produção, top e loafers Zara, calças Uterque e brincos Swarovski/ Look 2: Blazer Vintage, camisa Massimo Dutti , calções, loafers e brincos Zara, meias Calzedonia e soutien Bershka/ Look 3: Camisa Amy Gee, corpete e sandálias Zara, calças Nakd, gravata produção e brincos Parfois.

Oh my Doll!

Stylist: Mauro Osório

Modelo: Gabriela Valente

Agência: Face Models

Look 1: Vestido Buzina, camisa Mango, calças Marta Costa, laço Produção, sapatos Zara/ Look 2: Saia Buzina, top Zara, laço, meias e sapatos Produção/ Look 3: Top Buzina, blusa Setre na Sao Bento’s Store, saia Dino Alves, laço da Produção, meias Calzedonia, sapatos Mango

The Princess of Dark

Stylist: Dora Rodrigues

Modelo: Ana Fortunato

Agência: Face Model

Look 1: Blazer Stradivarius, Calças Pé de Chumbo, Sandálias Aldo, Gola H&M, Cinto Zara, meias Calzedonia, luvas Women Secret, anel Bijou Brigitte, brincos Mint Green/ Look 2: Blusa DKNY, jardineira saia Dino Alves, corset Bershka, plumas Produção, mules Zara, collants e meias Calzedonia/ Look 3: Saia com tule Dino Alves, Top e Sapatos Zara, luvas Calzedonia, brincos Bijou Brigitte

AMORPHEUS

Stylist: Isabel Pato

Modelo: Taissa Santos

Agência: Face Models

Look 1: Casaco e camisa ByDaros, vestido RebornCollection, sandálias Stradivarius, brincos e meias Produção/ Look 2: Casaco RebornCollection, saia ByDaros, turtleneck H&M, leggings e sandálias Stradivarius, brincos Produção/ Look 3: Camisa H&M, vestido e brincos Produção, calças ByDaros, sandálias Stradivarius.

BAD ATTITUDE

Stylist: Karolline Calado

Modelo: Vera Teles

Agência: Face Models

Look 1: Vestido Ricardo Andrez; Cintos, brincos e botas Produção/ Look 2: T-shirt R13 na New Black, saia Dino Alves e botas Dr. Martens; Colar e corset produção/ Look 3: Blazer e calça Donna Noir; Top, acessórios e botas Produção.

ROMÂNTICO

Stylist: Maria Luís Santiago

Modelo: Micaela Barreto

Agência: L’Agence

Look 1: Blusa Foursoul na Burgundy, vestido Goa Goa na Burgundy, carteira e sandálias Zara, brincos Produção/ Look 2: Túnica Foursoul na Burgundy, conjunto top crop/calção branco e sandálias Zara, brincos Produção/ Look 3: Túnica e saia Lolita na Burgundy, sapatos Zara, brincos Produção

Colorful Sport

Stylist: Mariana Roque

Modelo: Carina Mendes

Agência: Face Models

Look 1: Conjunto Zara, camisola Dino Alves, meias e a pala Produção, calçado H&M/ Look 2: Blazer, calçado e lenço Zara, biquíni Produção/ Look 3: Camisa Dino Alves, colete Stradivarius, bermuda Zara, calçado Zara, chapéu Parfois

STUDIO 54

Stylist: Marta Sampaio

Modelo: N'ca Ié

Agência: Face Models

Look 1: Blusa, (Re)Born; Body Produção; Collants Produção; Chapéu, Teddy hats; Franja Produção; Cinto Produção; Botas, Atelier Miss Suzie/ Look 2: Casaco, Donna Noir; Macacão lycra, Atelier Miss Suzie; Lenço, da produção; Óculos, Alexandra Moura; Cinto Produção; Luvas, Atelier Miss Suzie/ Look 3: Vestido, (Re)Born; Collants Produção; Peça de cabeça, Atelier Miss Suzie; Cinto, Atelier Miss Suzie; Sapatos, Atelier Miss Suzie

Multicultural Sunset

Stylist: Teresa Delgado

Modelo: Beatriz Passos

Agência: FaceModels

Look 1: Camisa Massimo Dutti, Biquini Drope Clothing, Cocar de penas e Bijuteria da Patagónia Produção/ Look 2: Fato de Banho Maaji, Calças Indie&Cold, Sandálias Brunello Cucinelli, Chapéu Bali e Colar em sementes Produção/ Look 3: Casaco rendado Koralline, Fato de banho La Perla, Chinelas étnicas Pollini, Panamá Signes, Óculos de sol Dior, Brincos Bolivianos e colar pedra turquesa Produção

Like him, but better

Stylist: Teresa Silva

Modelo: Renata Halenka

Agência: L’Agence