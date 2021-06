Juliana Bezerra x Sienna, uma coleção inspirada na liberdade

O conceito de mudança trazido pela pandemia, fez-nos repensar perspetivas, e por em questão a liberdade, que outrora era tomada como garantida, passou a ser muito mais valorizada e apreciada. Inspiradas neste conceito, Marisa Matos, da Sienna, e Juliana Bezerra, com marca de nome homónimo, pensaram uma coleção única, à qual chamaram precisamente de Liberté (liberdade, em francês).

Amores- Colar em prata dourada, €87 Foto: Ricardo Santos

No caso de Juliana, a joalheira criou um conjunto de brincos, anéis, pulseiras e colares que partiram de formas surrealistas. "A primeira e principal inspiração foi o surrealismo" diz Juliana Bezerra. "Comecei a estudar o movimento artístico e pensei em convidar a Marisa, fundadora da marca portuguesa Sienna, para colaborar comigo. A ideia seria partilhar referências e influências e construirmos duas coleções diferentes - de joalharia e roupa - a partir do mesmo conceito". A joalheira acrescenta ainda que, "grande parte do meu processo criativo passa pela descoberta de novas formas e dos meus próprios elementos".

Soleil- Brincos em prata dourada, €115 Foto: Ricardo Santos

Algumas das inspirações para estas duas coleções (que na verdade são uma só) são artistas como Miró, Dalí, e Dorothea Tanning, mas também outros elementos encontrados pela joalheira, como o formato do osso buco, que muitas vezes procura referência na natureza.

Vestido Liberté, €100, Sienna

Amores- Pulseira de pé em prata, €72 Foto: Ricardo Santos

Brincos oversized, anéis extravagantes e subtis são algumas das variadas peças que poderá encontrar na coleção. Sendo que todas elas têm algo em comum: estas joias contam uma história e são criadas para que uma mulher se sinta livre e bem com ela própria. Quantos à coleção de vestuário, Marisa Matos idealizou vários vestidos de corte fluídos, com ou sem estampados florais, em linha com a estética que a marca portuguesa tem vindo a construir ao longo das suas coleções. Tons como o verde água, o vermelho ou o amarelo são uma homenagem a este conceito de liberdade.

Vestido Retro, €105, Sienna