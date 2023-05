Vestidos para todos os corpos. Konzie, uma nova marca portuguesa

Licenciada em Design de Moda pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, Joana Cavaco decidiu em 2023 apostar na sua formação e criar a sua própria marca. Aos 30 anos, ninguém para a responsável da agência de comunicação +que uma, que representa em Portugal novos talentos e rostos consagrados da representação e da moda nacional.

Joana Cavaco, criadora marca Konzie. Foto: Marta Fernandes



Konzie foi o nome escolhido, um mix de kimono com onzie (pijama mais confortável). Nos últimos anos, e tal como muitas mulheres, Joana sentia dificuldade em encontrar a roupa perfeita para vestir, referindo que teve algumas oscilações nas medidas do seu corpo e que era raro encontrar algo giro e largo para usar de forma a sentir-se mais confortável.

Caixa de envio da marca. Foto: Joana Cavaco

Foi aí que em conversas com a sua mãe "percebi que havia uma peça que para ambas era essencial e que eramos capazes de usar todos os dias, uma espécie de um kimono". Na altura, Joana Cavaco começou a pensar fazer um modelo inspirado nessa peça, com vários padrões e cores diferentes que pudesse usar em qualquer ocasião, como ir à praia, a uma festa, a uma reunião, ou até mesmo à cerimónia Globos de Ouro. Com o apoio de quem a rodeia, decidiu começar o projeto quase como uma brincadeira e muito tranquilamente ir vendo como corria o lançamento.

Neste momento, a marca Konzie tem 25 vestidos únicos disponíveis para venda na sua página de Instagram, ou seja, não vai encontrar ninguém a usar uma peça igual à sua quando estiver a passear na rua, e isto foi um dos pensamentos principais para a criação das peças, "o facto de toda a gente ir às mesmas lojas e vestir-se de igual" era algo que a criadora da marca queria evitar. Em termos de materiais, "são escolhidos a dedo para cada unidade e é feito por uma costureira apenas em Lisboa", mas a ideia será também "usar materiais que vou encontrando em lojas, incluindo as vintage e de segunda mão."

Kimono exclusivo Konzie. Foto: Joana Cavaco

As encomendas são feitas por mensagem privada e as peças variam entre €75 a €150. Estes são tamanhos únicos mas que assentam de forma diferente e única em cada corpo, o grande objetivo da marca é que toda a gente possa pelo menos conseguir experimentar as peças e sentir-se confortável com isso.