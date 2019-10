Kendall Jenner fala em exclusivo sobre a coleção Giambattista Valli x H&M

Por Máxima, 07:00

Kendall Jenner é um dos rostos escolhidos para a campanha da nova coleção de Giambattista Valli em parceria com a H&M, que chega a Portugal no próximo mês de novembro. O criador italiano mantém o romance e a sofisticação que apaixonou as celebridades e modelos que vestem a exuberância sua marca, ao mesmo tempo que a tornou mais acessível.

Entre as suas fãs, está Jenner, admiradora do trabalho do designer, que nesta entrevista partilha opiniões sobre a nova coleção e como usar as peças e recorda como foi filmar a campanha em Roma, Itália.

Eu adoro as silhuetas dramáticas mas acessíveis da colecção Giambattista Valli x H&M, fazem-me sentir poderosa sem esforço, o que na minha opinião é o significado de se ser fabuloso. Também são os toques pessoais em toda a coleção que me fazem sentir ligada às peças. É como usar uma parte do próprio Giambattista!

É tudo tão bonito. O nível de detalhe é incrível, o que é muito próprio do Giambattista Valli, mas também há esta mistura maravilhosa de peças alta costura e acessíveis que inclui blusões ornamentados e joalharia mesmo divertida. Vai ser tão espetacular ver todas as pessoas à volta do mundo a usar a coleção Giambattista Valli em parceria com a H&M. Adoro a ideia do o universo Valli estar em expansão e a unir forças com a H&M.



Quais são as suas peças favoritas?

Não posso deixar de gostar do vestido em tule vermelho com a saia assimétrica que uso na campanha, mas também me vejo com as calças de cabedal ou as carteiras.

Usaria o vestido em tule vermelho com os meus saltos favoritos, mas também com botas rasas. As calças de cabedal vermelhas seriam perfeitas com uma t-shirt vintage e uns ténis. Quanto às carteiras, combinam com tudo na verdade!

O facto de ser a cidade natal do Giamba foi algo verdadeiramente especial. E tínhamos tantas recomendações formidáveis de lugares a visitar e onde comer. É sempre divertido ter o ponto de vista de alguém de dentro, por isso divertimo-nos bastante com muitos risos e memórias que vou estimar para sempre.

Eu admiro a criatividade e humanidade que o Giambattista põe em cada uma das suas peças. Quando as vês e as usas, têm mesmo uma influência em ti mas ao mesmo tempo sentes-te completamente tu próprio. É uma capacidade especial e uma dádiva para todos nós.