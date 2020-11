H&M Conscious Exclusive: quando o desperdício se transforma em moda

Em 2012, a linha H&M Conscious Exclusive foi pela primeira vez adicionada às coleções da H&M para dar um novo significado ao termo sustentável, interiorizando-o para sempre no ADN da marca. Nesta estação, a H&M vai mais longe e eleva a premissa de beleza a partir de desperdício a um outro patamar, ao introduzir novos materiais amigos do meio ambiente. Cada peça desta coleção de outono/inverno é feita de materiais de origem sustentável produzidos a partir do que foi deitado fora.



Construidos a partir de tecidos inovadores - que se estreiam normalmente nesta coleção e que depois saltam para a confeção das outras -, e de processos que transformam desperdício de colheitas em fibras naturais ou por exemplo tecidos feitos de polpa de madeira sustentável, as peças desta coleção são produzidas para terem uma maior durabilidade, sem deixar de lado a beleza.

H&M Conscious Exclusive

Entre esses materiais estão, por exemplo, o Agraloop™ Hemp Biofibre™, que converte desperdício de colheitas de agricultura, neste caso de cânhamo, numa nova fibra natural; o Naia™ Renew, que é uma fibra celulósica produzida num sistema químico de ciclo fechado a partir de materiais de origem circular (60% polpa de madeira e 40% resíduos plásticos reciclados); ou o Texloop™ um tipo de algodão reciclado que processa desperdício de algodão pós-industrial para criar um novo tecido, mas há outros. "O resultado é que cada peça desta coleção é criada a partir de materiais verdadeiramente fantásticos produzidos a partir de desperdício (...). O desperdício pode ser o futuro da moda sustentável, " afirma Ann-Sofie Johansson, creative advisor at H&M, em comunicado de imprensa.

H&M Conscious Exclusive

Na coleção, pensada para a estação festiva, brilham os vestidos com formatos estruturados e silhuetas volumosas, que se materializam em peças muito especiais: um vestido amarelo com padrão floral, um vestido em verde claro com flores de chiffon, um mini vestido preto com flores bordadas em verde escuro, mangas balão e decote em V profundo, e um vestido cocktail justo e assimétrico em verde escuro. A coleção sublinha também peças versáteis que podem ser usadas de diversas formas e para diferentes ocasiões, como o blazer, um top "cai-cai" e uma blusa com ombros e mangas volumosas. Entre os acessórios, distinguem-se colares gargantilha e brincos numa variedade de metais reciclados, e no calçado os mules com salto alto ganham protagonismo.

Uma das novidades desta estação é que a coleção Conscious Exclusive apresenta também peças para homem, incluindo um smoking clássico, fatos luxuosos e peças florais, com padrões que têm como principal inspiração papel de parede e tapetes antigos.

A coleção Conscious Exclusive estará disponível exclusivamente online, em hm.com, a partir de 3 de dezembro. Veja todas as peças, abaixo.