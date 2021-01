Simone Rocha x H&M: será esta a colaboração mais desejada da primavera?

Simone Rocha x H&M: Adowa Aboah e Kesewa Aboah

Simone Rocha x H&M

Simone Rocha x H&M: Daisy Edgar-Jones

Há vários anos que a H&M mantém a tradição de se aliar a um designer ou marca de moda de luxo para criar uma coleção. Quase sempre há filas de espera à porta das lojas, e a venda de todas as peças acontece em poucas horas no domínio online. Desta vez, a parceria será com a designer irlandesa Simone Rocha - e as expetativas não podiam ser mais altas.A coleçãocom lançamento marcado para 11 de março, irá incluir peças assinatura da designer para mulher, assim como peças para homem e criança, assinalando a estreia de Simone Rocha na criação de uma coleção para toda a família. Cada categoria apresenta um guarda-roupa completo – peças especiais de ocasião, incluindo vestidos de tule e fatos – assim como malhas, camisas, casacos, trench coats, t-shirts e acessórios, incluindo joalharia cheia de brilhos e sapatos com pérolas.Simone Rocha é a primeira designer irlandesa a colaborar com a H&M. "Esta coleção, tal como o seu trabalho, celebra a sua herança pessoal interétnica e a panóplia de inspirações que definiram o crescimento da sua marca, desde as tradições e artes de Hong Kong até aos grandes da história de arte", lê-se, no comunicado de imprensa que anuncia esta novidade.A coleçãoconsidera as várias silhuetas, criações, formas de decoração e influências que definiram o mundo da designer, apresentando novos twists em peças que representam a sua assinatura e prestando homenagem a coleções-chave que definiram a história da Simone Rocha. O anúncio da colaboração chega com vídeos de personalidades próximas à marca Simone Rocha, como a atriz Daisy Edgar-Jones, a modelo Tess McMillan, a ativista e modelo Adowa Aboah, a artista Kesewa Aboah, Robbie Spencer, stylist e colaborador de longa data, e a própria Simone Rocha.Giambattista Valli, Moschino, Kenzo e Karl Lagerfeld são apenas alguns exemplos das colaborações passadas entre a H&M e designers bem conhecidos na indústria da moda.