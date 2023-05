Um retiro urbano: meditar sem sair da cidade

Dois dias inteiramente dedicados ao corpo e à alma em que poderá experimentar práticas terapêuticas como o ioga e o Sound Healing (técnica que se baseia em sessões sonoras) e que contribuem para aliviar a tensão e a ansiedade, é esta a proposta do formato de retiro citadino que acontece no HOTEL HOTEL, na Travessa da Glória, em Lisboa.

Durante este retiro, todos os participantes terão a oportunidade de utilizar ferramentas criativas de autoconhecimento de forma a estimular a mente, através de uma experiência sensorial que combina várias práticas. O objetivo? Que cada um dos participantes consiga olhar para a sua vida com uma perspetiva diferente, depois da experiência propriamente dita, com a ajuda das mentoras Tânia Reis e Marta Monteiro.

Participar neste Urban Escape inclui uma estadia de uma noite no HOTEL HOTEL num quarto duplo, pequeno-almoço para os dois dias, dois almoços, um jantar e um coffe break entre sessões. Inclui ainda as atividades que vão ser realizadas, como uma sessão de Yoga Vinyasa e uma de Sound Healing, conduzidas por Tânia Reis com o equipamento de ioga incluído. Por último, contempla também uma sessão de coaching conduzida por Marta Medeiros. Tem um custo de €390 por pessoa.

Quarto com duas camas no Hotel Hotel. Foto: Hotel Hotel

Tânia Reis é especializada em práticas de ioga, Mindfulness e Sound Healing, tem por base "poderosas ferramentas de autoconhecimento e de crescimento pessoal" e dá aulas práticas.

Tânia Reis, professora de Yoga. Foto: Krausz Studio

Já Marta Monteiro é Master em Coaching e Consultora de Imagem Pessoal e foca-se em "encorajar as pessoas a explorarem o seu potencial, de forma positiva, através de ferramentas práticas, criativas e sobretudo eficazes."