Esta vai ser o calçado do verão (e a influência vem de Marrocos)

árabe babujâ, tem

oriental e é particularmente popular nas bancas de comércio dos souks marroquinos.

Babuchas, €95 Foto: Shuia Shuia





Shuia Shuia distingue-se precisamente pelo design contemporâneo das babuchas. A história da marca começa, de certa maneira, numa viagem de comboio no verão de 1960: numa das suas carruagens, uma costureira e um alfaiate discutiam por causa de uma mala. Da discussão, nasceu um amor e um negócio entre Josep Monllau, o alfaiate, e Ángeles, a costureira.



Mais tarde, a filha de ambos decidiu criar a sua própria marca de calçado, a Shuia Shuia, inspirada pela sabedoria artesanal dos pais mas também nas suas viagens pelo Atlas, em Marrocos. Primeiro com tapeçaria e almofadas, depois com calçado. E apesar as primeiras serem as principais ocupações da marca - são feitas por mulheres berberes nas montanhas do Atlas - as babuchas começam a ganhar destaque e são usadas até à exaustão, sobretudo no verão. Arriscamo-nos a dizer que têm enorme potencial para ser o calçado oficial de 2022. Veremos...



Leia também Adeus saltos altos. A marca de calçado portuguesa que mudou o paradigma

A marca de calçado marroquinadistingue-se precisamente pelo design contemporâneo das babuchas. A história da marca começa, de certa maneira, numa viagem de comboio no verão de 1960: numa das suas carruagens, uma costureira e um alfaiate discutiam por causa de uma mala. Da discussão, nasceu um amor e um negócio entre Josep Monllau, o alfaiate, e Ángeles, a costureira.Mais tarde, a filha de ambos decidiu criar a sua própria marca de calçado, a Shuia Shuia, inspirada pela sabedoria artesanal dos pais mas também nas suas viagens pelo Atlas, em Marrocos. Primeiro com tapeçaria e almofadas, depois com calçado. E apesar as primeiras serem as principais ocupações da marca - são feitas por mulheres berberes nas montanhas do Atlas - as babuchas começam a ganhar destaque e são usadas até à exaustão, sobretudo no verão. Arriscamo-nos a dizer que têm enorme potencial para ser o calçado oficial de 2022. Veremos...

Há muito que as babuchas deixaram de ser uma réplica quase fiel aos sapatos do Aladino, pontiagudas e espalhafatosas. A evolução do design (e a imaginação da indústria criativa do calçado) deu lugar a novos modelos e formas de usar. Até as influencers já se renderam às babuchas, cujo nome vem do