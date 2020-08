Adeus saltos altos. A marca de calçado portuguesa que mudou o paradigma

Lachoix. O nome pode soar francês, mas a Lachoix nasceu em Portugal às mãos de Fátima Carvalho, que teve a ideia em 2014, trabalhando nela ao longo de quatro anos até ao lançamento oficial. "Sou formada em Turismo e Gestão Hoteleira e sempre trabalhei muito na área comercial. Pelo meio, também tive uma loja de roupa. Sempre tive uma grande ligação à moda, e a Lachoix surge muito mais tarde, quando já estou a atravessar uma fase da vida em que pondero o que quero fazer daqui para a frente. As mulheres têm um lado muito criativo que nem sempre se consegue explorar ou por em prática" revela.

Campanha Verão Lachoix. Foto: João Tainha

Queria sentir-se confiante, bonita e poderosa com uns sapatos rasos, mas sem perder a personalidade. "Idealizei uns sapatos diferentes, confortáveis, elegantes, com alguma sofisticação. Foi a pensar em mim e em todas as mulheres." Em dezembro de 2018, nascem os primeiros loafers da Lachoix, que eram confecionados às meras dezenas, numa fase inicial, e após uma busca incessante para encontrar uma fábrica que aceitasse esse desafio. Hoje, os Lachoix são produzidos em duas fábricas, em São João da Madeira e em Felgueiras. "Foi muito difícil. Não se chega a uma fábrica e se encomenda 2 mil pares de sapatos. Eles fabricavam dez ou quinze pares de cada um dos meus modelos. A maior dificuldade foi arranjar uma fábrica que produzisse à medida daquilo que eu queria."

Em destaque está a coleção veranil Portucale, a primeira Cruise Collection, inspirada em diferentes locais nacionais, como é o caso de Porto Covo, Comporta, Lisboa ou Porto. Os loafers em veludo são os Porto, já os Comporta, fabricados em ráfia, são ideais para os dias de praia, em pele dourada e preto, os Lisboa são versáteis, para usar durante um dia de trabalho ou à noite, e os Porto Covo nascem de uma combinação inesperada de glitter e veludo. A maioria dos tecidos vem de Itália. "Costumo ir à feira anual de tecidos em Milão, mas este ano, com a pandemia, não sei se irei. É também pelos materiais que a Lachoix marca a diferença."

Os preços dos loafers Lachoix da coleção Portucale variam entre os €95 e os €105.