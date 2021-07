Atlanta Mocassin, a marca portuguesa que quer resgatar a tendência dos mocassins

É uma marca 100% nacional nascida no Porto, referência em Portugal desde 1987. A produção da Atlanta Mocassin, especialista em criar mocassins feitos em pele (incluindo o forro), é feita em fábricas no norte de Portugal, de onde chega a maioria dos materiais.

Atlanta Mocassin, €117

Mais de 30 anos depois de ser fundada a marca continua a provar que os mocassins são um calçado que dificilmente salta tendências. "A Atlanta Mocassin foi criada por empreendedores que já tinham uma grande proximidade com o setor do calçado, e uma enorme vontade de mostrar ao mundo o que de melhor se faz em Portugal, oferecendo um produto clássico, de qualidade e de fabrico artesanal, disponível para toda a família", começa por contar Luís Almeida, CEO.

Atlanta Mocassin, €117

Sobre o facto de nunca terem "desistido" do modelo de sapato, que esteve uns anos em desuso, Luís Almeida reforça que "um mocassin é um sapato muito confortável, e hoje em dia as pessoas preocupam-se cada vez mais com essa questão. Conseguindo oferecer modelos mais clássicos por um lado e texturas diferentes e combinações mais arrojadas por outro acabamos por chegar a públicos mais variados e conseguir mostrar que um mocassin pode ser usado por qualquer pessoa e se adequa a diversos estilos."

Atlanta Mocassin, da linha anti-desperdício, €95

Atlanta Mocassin, ténis, €95

A linha Originals, na qual se destaca o modelo 032, de travessão, é o bestseller da marca. "Já tivemos outros modelos, como ténis, mas os mocassins continuarão a ser o nosso foco. Há alturas em que faz sentido diversificar um pouco os produtos, mas tentamos que sejam sempre modelos que se enquadrem na marca e se identifiquem com o cliente que compra mocassins", explica ainda o CEO.

Atlanta Mocassin, edição limitada de verão, €117

Atlanta Mocassin, €95

Existem outras linhas como a City Loafers, a City Drivers, a Boat Shoes ou a Home Slippers, sendo que a marca cria modelos para mulher, homem e criança. As cores de eleição da marca são o castanho, o branco, o azul, o preto e o encarnado e os preços variam entre os €90 e os €145.