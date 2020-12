Auprès, a marca de calçado português para a Cinderela dos tempos modernos

Auprès Foto: Auprès

Auprès

O nome soa francês mas a mentora é portuguesa e a história da marca também. Formada em Design Gráfico, Ângela Monteiro lançou aem plena pandemia, desejo antigo que finalmente concretizou. "A ideia de criar a Auprès surgiu há alguns anos, quando estava a trabalhar como freelancer, e não me sentia realizada. Nessa mesma altura, faleceu o meu pai, e foi um período bastante delicado, de uma certa apatia, que a longo prazo gerou em mim a necessidade de repensar o meu percurso, e criar uma coisa que me motivasse a seguir em frente", conta, à Máxima."Como tinha uma paixão por, e aqui em Portugal temos uma grandeo, foi uma associação natural, apesar de não ter nenhuma ligação com a área da moda naquela altura. Depois de fazer a rota de turismo industrial em S.João da Madeira, e de visitar algumas fábricas, fiquei deslumbrada ao ver aquele trabalho ainda tão artesanal, e senti que seria algo que gostaria de explorar." Porquê calçado? "De uma perspectiva simbólica,, e são o nosso elo ao chão, e há algo de belo para mim nisso."Desta mentalidade nasceu a, com."Desde o início que já havia uma intenção de apostar na produção local, com materiais de qualidade, criando peças que fossem duradouras, e com um design intemporal. E com o tempo - e tendo acesso a mais informação relativamente à indústria da moda, que é das mais poluentes do mundo - essa consciência foi aumentando" revela Ângela Monteiro, acrescentando que a sua preocupação se relaciona "com, quer sejam os trabalhadores que as fazem, ou as clientes que as compram, e isso está directamente relacionado com os materiais que as compõem."Entretanto, estudou Design de Calçado e aprendeu a recolher a inspiração certa. "Deu-me os conhecimentos essenciais e a confiança para desenhar. A inspiração vem de várias fontes, e não costuma ser um processo linear.(gosto particularmente de perder-me em arquivos de revistas de moda dos anos 60 aos 2000). Mas a ideia para criar um modelo também pode surgir de uma necessidade pessoal, de um estilo de sapato que não encontre à venda, ou até de algum componente que vejo num fornecedor (por exemplo um salto que goste) e a partir daí se desenvolve o resto."